El canciller ruso duda que a Ucrania le permitan volver a las negociaciones de paz con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Moscú no ve posible que a Kiev le permitan volver a las negociaciones de paz, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. 23.06.2022, Sputnik Mundo

Según el canciller, los líderes europeos convencen a las autoridades ucranianas de volver a negociar con Rusia, pero Estados Unidos y el Reino Unido "no lo permiten".Al mismo tiempo, advirtió que, cuando las autoridades ucranianas quieran reanudar las negociaciones, Moscú se guiará por la situación "sobre el terreno" y tendrá en cuenta la falta de voluntad de las regiones ucranianas controladas por las fuerzas rusas para volver bajo el control de Kiev.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Desde aquel entonces Moscú y Kiev mantienen un proceso negociador para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación rusa. La última ronda de estas negociaciones se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada.El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó tras la reunión que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.Sin embargo, el pasado 7 de abril, Lavrov denunció que en el borrador del proyecto de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, presentado por Kiev, aparecen cláusulas que difieren de las propuestas hechas en Estambul.A mediados de mayo, Putin calificó de "prácticamente suspendido" el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que "no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo".

