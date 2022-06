https://mundo.sputniknews.com/20220623/como-funciona-y-que-hay-detras-de-dall-e-inteligencia-artificial-viral-1127236974.html

¿Cómo funciona y qué hay detrás de DALL-E, Inteligencia Artificial viral?

La aplicación para generar secuencias de imágenes a partir de palabras, es furor en redes sociales. A pocas semanas de su difusión, surgió otra versión: DALL-E 2, capaz de crear rostros humanos. Un especialista explica que es la Inteligencia Artificial y su influencia en nuestras vidas.

Basta con poner dos o tres palabras; por ejemplo, "un perro conoce a su madre", para que la aplicación DALL-E Mini genere una secuencia de nueve imágenes donde se cuenta esa historia.Esto se volvió viral y en redes sociales miles de personas comparten diferentes resultados uniendo personajes de películas, políticos, artistas u otras personalidades públicas, en diferentes situaciones. Así vemos el avance y desarrollo de la Inteligencia Artificial."El día en que podamos hacer una computadora que confunda al humano, estaremos hablando de una computadora inteligente. Esta es la clásica definición de Inteligencia Artificial del año 1950”, indicó a Big Bang el argentino Diego Fernández Slezak.El entrevistado, doctor en Ciencias de la Computación, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador especializado en Inteligencia Artificial, además realizó una reseña histórica de este fenómeno."No te quepa la menor duda que la gente de DALL-E recolecta información sobre qué tipo de palabras e imágenes se generan con esas palabras a lo largo del mundo. (...) Pueden saber geográficamente cuál es la temperatura social en función de las palabras que uno van poniendo" en la web, indicó el especialista.Lo mismo ocurre en el manejo de la economía. Se estima que 20% de las finanzas mundiales se manejan mediante algoritmos que venden y compran a diario.¿Cómo podemos hacer un uso cuidado de estas herramientas tecnológicas? El especialista recomendó "no borrarse del sistema, sino saber que uno tiene la opción de hacerlo. Entenderse a uno como el producto que estas empresas venden y decidir uno activamente si quiere participar o no", explicó."De esa manera podemos tener más conciencia de cómo se está participando, la información que estoy compartiendo, y lo que estoy recibiendo a cambio. Y si uno quiere dejar de participar, saber cuál es el mecanismo", concluyó el experto. Esta última opción es algo regulado por ley en varios países.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

