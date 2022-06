https://mundo.sputniknews.com/20220623/chequia-espera-que-una-declaracion-ue-otan-se-firme-durante-su-presidencia-en-la-union-1127218818.html

Chequia espera que una declaración UE-OTAN se firme durante su presidencia en la unión

Chequia espera que una declaración UE-OTAN se firme durante su presidencia en la unión

BRUSELAS (Sputnik) — Chequia confía en que durante su presidencia en la Unión Europea (UE) se firme una declaración UE-OTAN, declaró el primer ministro, Petr... 23.06.2022

A finales de junio Chequia asumirá la presidencia en el Consejo de la UE, por un periodo de seis meses, hasta finales de 2022.La UE y la OTAN continúan trabajando en una declaración conjunta que debía firmarse a finales de 2021 y cuyo contenido las partes todavía no han revelado.Las promesas dadas a los países balcánicosAdemás, Fiala declaró que la Unión Europea debe cumplir las promesas que dio a los países balcánicos, para que éstos no se sientan olvidados.Bruselas acoge la reunión entre los líderes de la Unión Europea y los de los países de los Balcanes Occidentales, cuyo tema principal es el logro de avances en la integración de esos Estados en la UE.A juicio de Fiala, para la integración de los países balcánicos en la UE es esencial lograr la distensión entre Macedonia del Norte y Bulgaria.El primer ministro checo espera, asimismo, que los líderes europeos muestren unidad en el asunto del otorgamiento a Ucrania del estatus de candidato para ingresar en la UE, agregando que sería un paso importante en el aspecto práctico y también símbolo de la solidaridad europea.Fiala al mismo tiempo, señaló que el proceso de integración de Ucrania en la UE no será sencillo ni rápido. "Nadie puede decir hoy día cuándo Ucrania y también Moldavia sean capaces de reunir los requisitos para ser admitidas en la Unión Europea", subrayó.La República Checa, que a partir del 1 de julio asumirá la presidencia de la Unión Europea, planea empezar a preparar la reconstrucción de Ucrania junto con otros Estados europeos.El primer ministro prevé sostener negociaciones en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la continuación del suministro del material militar a Ucrania y sobre la ampliación de la OTAN. Según su declaración, la República Checa apoya enérgicamente la admisión de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica.

