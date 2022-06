https://mundo.sputniknews.com/20220623/aliados-por-conveniencia-estos-son-los-intereses-de-eeuu-en-arabia-saudi-1127239569.html

Aliados por conveniencia: estos son los intereses de EEUU en Arabia Saudí

Aliados por conveniencia: estos son los intereses de EEUU en Arabia Saudí

El presidente estadounidense, Joe Biden, estará de gira por Oriente Medio del 13 al 16 de julio, con miras enfocadas en Arabia Saudí, país con el que ha tenido... 23.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-23T22:47+0000

2022-06-23T22:47+0000

2022-06-23T23:03+0000

internacional

💬 opinión y análisis

eeuu

arabia saudí

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

joe biden

mohamed bin salman

rusia

ucrania

irán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1124584449_2275:84:3733:904_1920x0_80_0_0_1fde758cdb721b47fca03463dceeb229.jpg

Aunque como candidato prometió que trataría a los saudíes como "los parias que son", como presidente sabe que las cosas son distintas. El conflicto en Ucrania ha llevado a Joe Biden a suavizar su postura en contra de Arabia Saudí. De hecho, Washington ya quiere que sean aliados. Aunque sea por conveniencia. ¿Pero cómo es que para Estados Unidos este reino del Oriente Medio pasó de ser un régimen antidemocrático y feudal a un probable amigo estratégico?Expertos consultados por Sputnik consideran que hubo dos factores que hicieron virar de opinión a la Casa Blanca: la crisis en la cadena de suministros derivada de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Occidente, que ha traído un reacomodo geopolítico y ha provocado una profunda crisis en la industria energética internacional. De esta manera, dice, Estados Unidos busca bajar el precio de la gasolina, que es lo que realmente preocupa a Biden de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en las que los demócratas podrían salir perdiendo debido al descontento del pueblo estadounidense por los altos precios de la gasolina. "Muchos estadounidenses que pagaban dos o tres dólares por un galón de gasolina, con los precios actuales pagan hasta siete u ocho dólares por galón, lo cual es un golpe muy fuerte a la economía y un factor importantísimo en las elecciones cuando es hora de votar", asegura Garduño. Durante su visita a Riad, la capital del reino petrolero, el presidente Biden se reunirá con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien anteriormente fue señalado por las autoridades estadounidenses como el responsable de la tortura y la muerte del periodista estadounidense Jamal Khashoggi, quien colaboraba para el diario The Washington Post. Sin embargo, ni siquiera ese hecho que fue tan simbólico para el Gobierno estadounidense como una violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión, llevó a Biden a mantener su postura en contra de los saudíes. De algún modo, coinciden los especialistas, esta vez el acercamiento entre Estados Unidos y Arabia Saudí podría considerarse un triunfo de la real politik frente a cualquier discurso moral o políticamente correcto. Una retrospectiva permite vislumbrar un posible objetivo de Biden en su visita al reino saudí: convencer a Riad de producir más petróleo para bajar los precios de éste y, de ese modo, debilitar a Moscú en medio del conflicto que mantiene con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). "Estados Unidos le ha puesto sanciones al petróleo ruso, pero necesita otros proveedores. Por eso Biden va a Arabia a ver si logra tener un acuerdo con Aramco e incidir en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP Plus), donde está Rusia, cuya participación fue clave para que no se produjera más crudo y, de esa manera, evitar que hubiera una caída en los precios", explica Ana Teresa Gutiérrez del Cid, internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM) y autora del libro El regreso de la geopolítica. Rusia y la reconfiguración del poder mundial (2016).Un vínculo complejoLa relación entre ambas potencias ha transitado por una serie de vaivenes que son determinados por los intereses bilaterales. Sin embargo, hay una vieja constante desde la década de 1940: Arabia Saudí compra grandes cantidades de armamento estadounidense y Estados Unidos busca controlar los precios del crudo a través de un control de los flujos petroleros que pasan por el Golfo Pérsico. De hecho, este reino de Oriente Medio es el principal comprador de armamento en el mundo. El 24% del total de las exportaciones estadounidenses fueron adquiridas por Arabia Saudí, país que depende de la seguridad que brinda Estados Unidos en la región y en el Golfo Pérsico, señala el especialista. En 1941 se hallaron enormes yacimientos de petróleo en Arabia Saudí. En ese momento, Estados Unidos era el productor del 60% del crudo en el mundo, por lo cual le interesó iniciar relaciones diplomáticas oficiales con los saudíes. Como en aquellos años los países árabes eran colonias inglesas, Estados Unidos afianzó su posición con Arabia Saudí en la zona y, con ello, el reino petrolero se convirtió en el gran aliado de Washington durante toda la Guerra Fría, abunda la especialista en geopolítica energética mundial. Ruptura y reconciliaciónEn 2013 comenzó un distanciamiento entre las dos naciones, sobre todo a raíz de que el expresidente estadounidense Barack Obama se acercó a Irán para crear un acuerdo nuclear. "Pero Irán es el principal competidor de Israel y de Arabia Saudí en el Golfo Pérsico", recuerda la internacionalista. Además, en 2014, Obama le pidió a Arabia Saudita un paquete de ayuda para Ucrania por 15.000 millones de dólares cuando ocurrió el derrocamiento de Víktor Yanukóvich. Luego, durante le Administración de Donald Trump, hubo constantes acercamientos con el régimen saudí, al que le vendió una gran cantidad de armas. Sin embargo, un enfriamiento volvió a presentarse tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, en 2018."Ese fue el pretexto para que Estados Unidos se alejara y comenzara a criticar a Arabia Saudí, cuyo petróleo obtenido por fracking ya no era necesitado por la industria estadounidense. Lo que no sabía Washington, evidentemente, es que el conflicto en Ucrania los haría cambiar de opinión ante la gran crisis energético que vemos actualmente", indica Gutiérrez del Cid.Arabia Saudí se ha mostrado neutral en el conflicto entre Rusia y Occidente. Sin embargo, sí ha tomado partido en otros ámbitos: mientras que las llamadas del Gobierno chino son contestadas directamente por el príncipe Mohammed bin Salman, los mensajes de Biden son ignorados. "Hay una buena comunicación estratégica entre Rusia y Arabia Saudí. Por eso, en estos momentos Estados Unidos querrá hacer algo que le pueda dar oxígeno en términos económicos, aunque Arabia Saudí le pedirá concesiones extra, como más armamento o armamento más barato. O quizá algún escenario geopolítico en el que se contenga a Irán en su búsqueda de un programa nuclear", considera Garduño.

https://mundo.sputniknews.com/20220623/senador-republicano-critica-inflacion-tan-alta-en-eeuu-mi-gente-esta-tosiendo-huesos-1127236185.html

https://mundo.sputniknews.com/20220615/el-pleito-entre-biden-y-las-petroleras-de-eeuu-por-que-no-producen-gasolina-1126833254.html

https://mundo.sputniknews.com/20220526/el-ideologo-antirruso-que-utilizo-eeuu-para-justificar-su-expansionismo-1125854542.html

https://mundo.sputniknews.com/20220622/turquia-y-arabia-saudi-decididos-a-empezar-una-nueva-era-de-cooperacion-1127194042.html

eeuu

arabia saudí

ucrania

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

💬 opinión y análisis, eeuu, arabia saudí, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, joe biden, mohamed bin salman, rusia, ucrania, irán