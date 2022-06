https://mundo.sputniknews.com/20220622/transportistas-de-peru-pararan-indefinidamente-tras-fracasar-negociaciones-con-el-gobierno-1127191049.html

Transportistas de Perú pararán indefinidamente tras fracasar negociaciones con el Gobierno

Transportistas de Perú pararán indefinidamente tras fracasar negociaciones con el Gobierno

LIMA (Sputnik) — Los transportistas de carga de Perú anunciaron que, luego de las conversaciones fallidas realizadas con el Gobierno, irán al paro nacional... 22.06.2022, Sputnik Mundo

Marchese señaló que "hace más de un mes" los transportistas vienen dialogando con técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y se esperaba que el miércoles dieran una salida a sus demandas, pero no se ha llegado a nada concreto.Asimismo, denunció que el titular de la cartera, Javier Barranzuela, no ha tomado contacto con los trabajadores para atender el problema."No nos queda otro camino que hacer un paro contundente e indefinido hasta que nos firmen el decreto supremo o la ley que corresponda", dijo el representante.Los transportistas de carga exigen que el Gobierno tome medidas ante el alza del precio de los combustibles provocada por las sanciones a Rusia, uno de los principales productores de petróleo, a raíz de la operación militar de Moscú en Ucrania lanzada en febrero.El Gobierno ha exonerado de ciertos impuestos a los combustibles para reducir su precio, pero la medida no ha resultado ser exitosa.

