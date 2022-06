https://mundo.sputniknews.com/20220622/russian-film-festival-se-realizara-en-brasil-en-formato-presencial-y-online-1127160778.html

Russian Film Festival se realizará en Brasil en formato presencial y online

MOSCÚ (Sputnik) — El Russian Film Festival (Festival ruso de cine, RFF), se celebrará en Brasil a partir del 23 de junio de manera tanto presencial como en... 22.06.2022, Sputnik Mundo

En la sala de cine Petra Belas Artes en la ciudad de Sao Paulo, del 23 al 26 de junio, se proyectarán cuatro películas rusas: el drama One Breath (Uno cero uno, el límite de lo imposible), la tragicomedia First Snow (La primera nieve), la comedia dramática romántica Desperate for Marriage (Desesperada por el matrimonio) y el documental Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer.(Andréi Tarkovski. Una plegaria cinematográfica).Además, del 30 de junio al 21 de julio, la cartelera del cine será ampliada con otras cuatro películas: el largometraje de terror y suspenso Mara, el drama Anybody Seen My Girl? (¿Alguien ha visto a mi chica?), el género de horror sobrenatural Ice Demon (Demonio de hielo) y la comedia dramática Tenderness (Sensibilidad). Mientras tanto, las ocho películas también estarán disponibles en la plataforma Belas Artes A La Carte para ver en línea y se subraya que todas serán exhibidas en ruso con subtítulos en portugués.La ministra de Cultura de Rusia, Olga Liubímova, declaró que "realizar el Russian Film Festival en Brasil es un paso lógico para ampliar los lazos culturales con los países BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica)".Asimismo, Liubímova aseguró que las novedades del cine ruso resonarán en la audiencia brasileña pues "recibe con mucho entusiasmo el Russian Film Festival todos los años".Brasil acogerá el RFF por tercer año consecutivo que está organizado por la compañía cinematográfica Roskino, y también cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura ruso.El principal objetivo del evento es familiarizar a los espectadores extranjeros con el cine y la animación rusa.Este 2022, el RFF ya se celebró presencialmente en Kirguistán, del 13 al 15 de mayo, y en Azerbaiyán entre el 17 y el 19 de mayo

