Remesas: el motor de la economía salvadoreña

Remesas: el motor de la economía salvadoreña

En el año 2019 las remesas significaban 21% del Producto Bruto Interno del país pero en el 2021 alcanzó el 26,2%.

El Salvador se ubica entre los cinco primeros países destino de esas transferencias monetarias, en un ranking elaborado por el Banco Mundial encabezado por México.El dinero de las remesas es utilizado para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas o pagar estudios."Si las personas que reciben las remesas no lo hicieran, los niveles de pobreza en El Salvador serían mucho más altos de lo que ya son", afirmó a Contante y Sonante el economista salvadoreño Ricardo Castaneda.Castaneda, integrante el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, recordó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) "prácticamente la mitad de la población está en inseguridad alimentaria".El alza inflacionaria en EEUU y la suba de las tasas de interés para contenerla preocupa por los efectos que pueden tener en las remesas.La ministra de Economía salvadoreña, María Luisa Hayem, declaró a medios locales: "Al haber incremento en tasas de interés, podemos ver una contracción de la inversión, menos empleos para los salvadoreños, y eso puede implicar menos remesas para el país".El economista entrevistado señaló que el discurso del Gobierno de Nayib Bukele refiere a los esfuerzos para que sus pobladores no migren, pero en la práctica la economía depende de las remesas.Según datos de Naciones Unidas, 200 millones de migrantes envían dinero a más de 800 millones de familiares en sus países de origen.La paralización de actividades del año 2020 para contener la pandemia del COVID-19 no afectó en gran medida a las remesas: la disminución fue solo del 1,6%, pasando de 548.000 millones de dólares en 2019 a 540.000 millones en 2020. En el año 2021 se alcanzaron los 605.000 millones.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

