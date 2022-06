https://mundo.sputniknews.com/20220622/por-que-se-celebra-el-dia-mundial-de-las-mujeres-sin-ropa-interior-1127183809.html

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior?

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior?

Se conmemora cada 22 de junio y convoca a la liberación de códigos y convenciones impuestas por la sociedad al género femenino. Dos expertas relatan cómo se modificaron los usos y costumbres de estas prendas.

2022-06-22T22:10+0000

2022-06-22T22:10+0000

2022-06-22T22:10+0000

zona violeta

ropa interior

mujeres

vestimenta

moda

tendencias

💗 salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1127183917_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_32b6e6ad7190602269fbc56fe63b2e7d.jpg

¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior? Se conmemora cada 22 de junio y convoca a la liberación de códigos y convenciones impuestas por la sociedad al género femenino. Dos expertas relatan cómo se modificaron los usos y costumbres de estas prendas.

Se estima que la primera prenda de ropa interior se creó en el año 5.000 antes de Cristo. Era un trozo de tela utilizado por hombres y mujeres en la época de las cavernas.Con el paso de los siglos esto fue modificándose y hoy existen cientos de modelos. Pero, en el caso de la mujer, es más variado y de alguna forma exigente. Como protesta, nace también este día surgido en el año 2012 en EEUU inspirado en el "Día sin pantalones", y luego se viralizó.El objetivo es que las mujeres se liberen de códigos y convencionalismos impuestos por la sociedad.¿Cuáles eran y son estas imposiciones? La diseñadora de modas Florencia Rivas, uruguaya radicada en Perú, brindó una reseña de la historia con las prendas femenina iniciada sobre el siglo XVII.Actualmente, una tendencia que gana terreno es el uso de prendas sin costuras, entre otras adaptaciones que las industrias comenzaron a aplicar para acompañar la diversa vida de las mujeres.Loreley Turielle es la creadora de Srta. Peel, una marca uruguaya de ropa interior con 20 años en el mercado.Se posicionó como pionera y referente por sus creaciones independientes, buscando la resignificación de conceptos con la base de que comprarla es más que el mero acto comercial, si no que implica un proceso interior más profundo en la mujer a la hora de saber qué y por qué elegir."Es sofisticado sentir que algo lo tienes en tu piel, te acompaña, no te marca, pero te sostiene lo suficiente como para que todo lo demás suceda. Es una relación contigo misma", indicó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ropa interior, mujeres, vestimenta, moda, tendencias, 💗 salud, sociedad, аудио