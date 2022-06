https://mundo.sputniknews.com/20220622/moscu-tilda-de-fraude-planes-de-reconocer-a-chisinau-y-kiev-como-candidatos-a-la-ue-1127154102.html

Moscú tilda de 'fraude' planes de reconocer a Chisinau y Kiev como candidatos a la UE

Moscú tilda de 'fraude' planes de reconocer a Chisinau y Kiev como candidatos a la UE

MOSCÚ — La iniciativa de otorgar a Moldavia y Ucrania el estatus de países candidatos al ingreso en la Unión Europea se asemeja a un gran fraude, declaró la... 22.06.2022, Sputnik Mundo

La Comisión Europea recomendó otorgar a Ucrania y Moldavia el estatus de Estados candidatos a la UE. Al mismo tiempo, la CE pidió reconocer las aspiraciones europeas de Georgia, pero por el momento no entregarle el estatus de candidata. La decisión será tomada por los líderes de la UE entre el 23 y el 24 de junio.El 21 de junio el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Clement Beaune, afirmó que los países de la UE habían alcanzado un consenso completo para brindarle a Ucrania el estatus de candidato para entrar en la Unión.El bloqueo del tránsito de las cargas en LituaniaLa respuesta a la prohibición por Vilna del tránsito de mercancías rusas a través de Lituania será de carácter práctico, no diplomático, anunció la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusa.Zajárova subrayó que a Lituania y la Unión Europea se les notificó que es un proceder inadmisible y que es necesario volver la situación al cauce legal. La respuesta a dar se está debatiendo y dependerá de si Lituania acepta o no retirar la prohibición del tránsito, agregó.Desde el 18 de junio, Lituania prohíbe el tránsito de mercancías sujetas a las sanciones de la UE entre Kaliningrado y las demás regiones de Rusia, con la excepción de algunos derivados de petróleo que se podrán transportar hasta el 10 de agosto.Zajárova declaró que la conducta de Lituania "cruza los límites de lo inamistoso y lo contrario al derecho internacional, es agresiva y hostil".El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia citó al embajador de la Unión Europea, Markus Ederer, y exigió que el bloqueo se levante de inmediato, advirtiendo que se dará una respuesta si eso no se hace.

