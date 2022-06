https://mundo.sputniknews.com/20220622/moldavia-afirma-que-debatira-con-francia-el-envio-de-armas-letales-a-chisinau-1127162605.html

Moldavia afirma que debatirá con Francia el envío de armas letales a Chisinau

Moldavia afirma que debatirá con Francia el envío de armas letales a Chisinau

CHISINAU (Sputnik) — Moldavia está lista para debatir el envío a su territorio de armas letales por parte de Francia, declaró en una entrevista con la emisora... 22.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-22T13:26+0000

2022-06-22T13:26+0000

2022-06-22T13:26+0000

defensa

francia

moldavia

europa

maia sandu

ayuda militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1117759500_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84d743fd2da8c297f6be8dc734dd1cca.jpg

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció previamente que Moldavia recibirá 40 millones de euros del Fondo Europeo de Defensa, con el objetivo de duplicar su presupuesto militar.La mandataria hizo hincapié en que Moldavia no planea luchar con nadie, pero el país no forma parte de los bloques militares y no puede contar con una ayuda en caso de un conflicto militar."Haremos todo lo posible para no entrar en un conflicto, pero, en caso de agresión, todos esperamos que el Ejército nos proteja (...), el Ejército, para protegernos, debe estar equipado con todos los medios. Por lo tanto, el gobierno debe contribuir a ese objetivo, para proporcionar las cosas básicas que necesitan las tropas", agregó Sandu.Anteriormente, la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, afirmó en una entrevista con The Telegraph que su país y otros Estados de la OTAN están discutiendo la posibilidad de suministrar armas a Moldavia.Según la titular, esa medida tiene como objetivo proteger el país de la supuesta "amenaza de invasión" de Rusia. Los representantes de EEUU y el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, también expresaron su disposición de proporcionar asistencia militar a Moldavia.El viceministro de Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko, destacó que Moscú cuestiona las intenciones de la OTAN de suministrar armas a Chisinau.

https://mundo.sputniknews.com/20220520/un-ex-militar-frances-cuenta-la-incomoda-verdad-sobre-las-armas-europeas-en-ucrania-1125668799.html

francia

moldavia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, moldavia, europa, maia sandu, ayuda militar