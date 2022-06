https://mundo.sputniknews.com/20220622/mexico-responde-a-eeuu-somos-adultos-no-necesitamos-vigilantes---1127145109.html

México responde a EEUU: "Somos adultos, no necesitamos vigilantes"

México responde a EEUU: "Somos adultos, no necesitamos vigilantes"

Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México, se mostró contundente cuando le preguntaron su opinión sobre las inspecciones que ha pedido Estados Unidos... 22.06.2022, Sputnik Mundo

El cumplimiento de la ley en México es tarea única y exclusiva de su Gobierno, no de autoridades ni organizaciones extranjeras. Así de clara fue una de las mujeres más cercanas al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha criticado a Estados Unidos y la Unión Europea (UE) por adoptar supuestas políticos injerencistas en el país latinoamericano. La titular de la Secretaría de Economía (SE) es la encargada de las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor a finales de 2019 y todavía provoca algunas dudas y roces entre los países que lo firmaron. Ante las solicitudes de Estados Unidos de verificar el cumplimiento de las leyes laborales en empresas estadounidenses que operan en el país latinoamericano, la funcionaria federal dijo que no son necesarias, ya que el Gobierno de México sabe hacerse cargo de sus asuntos internos. La secretaria de Economía reconoció que el Gobierno estadounidense ha hecho cuatro solicitudes de revisión "para poder saber qué está pasando aquí, para tener una observación más cercana". Estados Unidos argumenta que en México se ha negado el derecho laboral a la libre asociación de los trabajadores y a la negociación colectiva. Sin embargo, Clouthier refuta esa versión y dice que el Gobierno de López Obrador ha emprendido reformas laborales para que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos individuales y colectivos. "Los trabajadores tienen libertad de elegir, van a tener más información, porque así lo dice la ley, no porque lo diga el T-MEC", agregó la funcionaria, cuyo padre, Manuel Clouthier, fue candidato a la Presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza política de derecha más sólida del país latinoamericano.

