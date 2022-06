https://mundo.sputniknews.com/20220622/mercenarios-condenados-a-muerte-en-la-republica-popular-de-donetsk-todavia-no-han-solicitado-1127160190.html

Mercenarios condenados a muerte en la República Popular de Donetsk todavía no han solicitado indulto

MOSCÚ (Sputnik) — El líder de la República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, declaró que los mercenarios condenados a la pena capital en la república... 22.06.2022, Sputnik Mundo

"No he recibido tal petición", dijo en el espacio Soloviov.LIVE, al responder a la respectiva pregunta del presentador.Según Pushilin, la solicitud de indulto podría entregarse después de que pase el mes que se da para recurrir la sentencia judicial.El 9 de junio en Donetsk fueron condenados a morir tres extranjeros tomados prisioneros en Mariúpol: los británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner y el marroquí Saadoun Brahim.Los tres se declararon culpables de haber participado en las hostilidades en Ucrania con el objetivo de tomar el poder por la fuerza en la RPD.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, que tiene como objetivo proteger a la población de los ataques que ha estado sufriendo durante ocho años por parte de Kiev, así como "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania y llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes sangrientos cometidos contra civiles en Donbás.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares buscan inutilizar la infraestructura bélica y no van dirigidos contra la población.El pasado 29 de marzo, la autoridad castrense rusa reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad de combate de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación de Donbás".

