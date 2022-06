https://mundo.sputniknews.com/20220622/marchas-contra-el-presidente-de-peru-un-descontento-ciudadano-que-no-se-ve-en-las-calles-1127181570.html

Marchas contra el presidente de Perú: un descontento ciudadano que no se ve en las calles

El sábado 4 de junio se convocó a la última movilización contra el mandatario, quien asumió por el partido Perú Libre (izquierda) en 2021. Esta se realizó en Lima, capital y ciudad con cerca de 11 millones de habitantes, un tercio de la población del país, y la asistencia no fue la que se esperaría si uno atiende las estadísticas.Según una encuesta realizada en mayo por Ipsos Perú, la gestión del presidente es desaprobada por un 72% de la población. Sin embargo en Lima este porcentaje sube a 85%, lo que revela que la capital del país es una plaza bastante adversa para el jefe de Estado.A pesar de eso, y si bien es difícil determinar el número exacto de asistentes a una manifestación, las imágenes aéreas difundidas por medios locales revelaron que la protesta no llegó a llenar la plaza San Martín ubicada en el Centro Histórico de Lima.La plaza San Martín es el lugar recurrente para concentraciones ciudadanas de todo tipo y se estima que su aforo es de cerca de 10.000 personas. Con una plaza llena en su cuarta parte, se podría calcular que 2.500 a 3.000 ciudadanos acudieron a la marcha en una ciudad de 11 millones y donde Castillo es rechazado por el 85%. Algo sucede que la oposición no logra que la ciudadanía se adhiera.Problemas en convocatoriaEn un video difundido en redes sociales, el expresidente Manuel Merino (2020) llamó a los peruanos a unirse a la marcha.Merino fue presidente por 6 días en noviembre de 2020, siendo titular del Congreso y asumiendo la máxima jefatura luego de que el parlamento destituyera al entonces mandatario, Martín Vizcarra.Luego de que Merino asumió la presidencia, la ciudadanía salió a las calles de Lima en una manifestación de protesta por lo que se consideró cuna maniobra viciada del Legislativo por tomar el poder.Merino tuvo que renunciar por la presión de la ciudadanía, siendo la cara visible de una movida impopular y permaneciendo en el imaginario como un político que podría perfectamente encarnar el descrédito que tiene el Congreso, pues según Ipsos Perú, este adolece de una desaprobación ciudadana del 82%, siendo la institución pública que peor reputación tiene para los peruanos.Visto de esta manera, la baja convocatoria de las marchas —pues la del 4 de junio fue una entre muchas— podría deberse perfectamente a la resistencia que tiene la ciudadanía en los convocantes.Rafael López Aliaga es líder de Renovación Popular (derecha) y excandidato a la presidencia en las elecciones de 2021 en las que triunfó Castillo. Animador de todas las manifestaciones contra el presidente, llamó a la ciudadanía a plegarse a la marcha del 4."El propósito es que sea una megamarcha, donde se exprese el sentir actual de distintos peruanos, incluso de los que votaron por Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021, y que, actualmente, se sienten decepcionados y engañados por las diferentes circunstancias nefastas de dicho Gobierno", dijo el derechista en medios, invocando la presencia de los peruanos.Ni Castillo ni los otrosSin embargo, López Aliaga no sólo es líder de una bancada en un Congreso resistido, sino que es uno de los políticos que más apoyó la hipótesis de que Castillo elaboró un fraude en las elecciones, una narrativa cuyos defensores - entre ellos la líder derechista Keiko Fujimori, quien perdió en el balotaje - no han podido presentar ninguna prueba que respalde su denuncia.El supuesto fraude ha sido rechazado por la fiscalía, por todas las misiones internacionales que supervisaron los comicios e incluso por una comisión investigadora ad hoc del actual Congreso, impulsada por la derecha, y en cuyo informe final se concluyó que no existieron irregularidades.López Aliaga es un personaje vinculado al Congreso y quizá no el más idóneo para movilizar a la ciudadanía, sobre todo luego de sostener la teoría de un fraude quizá más cercana a un intento ilegítimo por no reconocer la voluntad popular, pero López Aliaga no sería el único promotor controversial.En una encuesta de inicios de junio realizada por la empresa CPI, Pedro Castillo fue considerado como "el personaje político que más daño le hace al país" con un 30,6%; sin embargo el segundo lugar lo ocupó Keiko Fujimori con un 20,5%, cuya bancada (Fuerza Popular) apoya y asiste a las protestas.Nuevamente, la vinculación de las marchas contra el presidente parecen estar representadas o vinculadas a personalidades de poco arrastre popular, lo que explicaría que, a pesar del grave descontento hacia Castillo, al final pocos decidan tomar parte por la parte contraria.

