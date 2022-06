https://mundo.sputniknews.com/20220622/la-escasez-de-combustible-que-ya-no-es-noticia-en-haiti-1127186105.html

La escasez de combustible que ya no es noticia en Haití

La escasez de combustible que ya no es noticia en Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El ministro de Economía de Haití, Ricardin Saint Jean, se reunirá próximamente con las cinco compañías petroleras para identificar...

"Nos reuniremos con las petroleras para indagar por qué las estaciones de servicio no están abastecidas si el combustible es entregado en la terminal de Varreux", prometió el ministro esta semana en el programa radial Magik9.Se trata del más reciente desabastecimiento de combustible en Haití, un sector que se mantuvo inestable en los últimos años, y que se hizo más evidente cuando se acortaron los periodos entre crisis.Desde enero, casi todos los meses este país experimenta una carestía de entre una o dos semanas, e incluso en ocasiones llegan a coincidir en el tiempo. El conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento del precio del producto en el mercado internacional solo empeoró la situación para un país pobre, importador, y sumido en una profunda crisis política y económica.Problema recurrenteEn 2018, Haití recibió los últimos cargamentos de combustible provenientes de Venezuela, mientras el país integraba el programa Petrocaribe creado por el expresidente Hugo Chávez (1999-2013) para abastecer del rubro a las naciones de la región con precios muy competitivos y bajos intereses.A partir de entonces, el Gobierno tuvo que buscar el recurso en el mercado internacional con los altibajos de los costos y la obligación de pagos al contado. Ese mismo año el asesinado presidente Jovenel Moïse (2017-2021) intentó un alza en los precios del surtidor que terminó con la capital quemada y costó el cargo al entonces primer ministro, Jack Guy Lafontant (2017-2018).También abrió un ciclo de racionamiento que perdura hasta hoy, pese a las medidas adoptadas por las autoridades, entre ellas la entrega a los privados de la gestión, importación, distribución y venta de los carburantes.En diciembre, el Gobierno de Ariel Henry retiró el subsidio de los combustibles, lo cual aumentó hasta el 115% el precio de la gasolina, el diésel y el queroseno, argumentando que permitiría costear gastos sociales y de seguridad.En el mercado informal el precio de la gasolina puede hasta triplicar el oficial, mientras al borde de las carreteras decenas de comerciantes exponen al público el producto sin ningún temor.De hecho, Saint Jean anunció que decomisarán los galones en venta irregular y volverían a reunirse con los privados para saber qué está pasando.Porque a diferencia de otras crisis, actualmente el combustible entra al país, y diariamente cientos de miles de galones son entregados a los distribuidores por la terminal de Varreux, pero no llegan a las gasolineras."Hacemos los pedidos, pero es mucho menor la cantidad recibida que la solicitada. El Gobierno tiene que controlar esa disparidad", dijo a esta agencia un responsable de una estación de servicios en Peguy Ville, al sur de la capital, que pidió no ser identificado.Esta incongruencia es denunciada por los sindicalistas, quienes culpan a los privados de la escasez, mientras florece el mercado informal.Para Mehu Changeux, coordinador de la Asociación de Propietarios y Choferes, el nuevo racionamiento es artificial y persigue aumentar los precios oficiales de los carburantes, dijo en conferencia de prensa a la que asistió esta agencia, mientras que el sindicalista Sonson Dumé, por su parte, propuso al Estado recuperar el control del sector petrolero, y lo alentó a garantizar los productos.El sector petrolero, en cambio, culpó a la crisis mundial, al alza del rubro en el mercado internacional y al conflicto entre Rusia y Ucrania."Debido a la disparada del precio del combustible en el mercado mundial (se ha duplicado con creces entre diciembre de 2021 y ahora) las petroleras necesitan el doble de dólares para importar las mismas cantidades de combustible que antes", explicaron en un comunicado.Mientras, en varias provincias de Haití cientos de personas se manifiestan por la escasez, y las largas filas en los surtidores, los galones amarillos y la venta irregular en las calles, ya forman parte del paisaje habitual.

