"Gustavo Petro gobernará para todos los colombianos"

Armando Benedetti, senador y mano derecha del presidente electo durante su campaña, habló con Sputnik de los grandes retos que tendrá Gustavo Petro, el primer... 22.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

colombia

gustavo petro

elecciones presidenciales en colombia (2022)

💬 entrevistas

En noviembre de 2020, el senador Armando Benedetti llegó a la campaña del hoy presidente electo, Gustavo Petro. Y con el aplomo de un soldado empezó a ser parte fundamental del día a día del líder del Pacto Histórico. De hecho, en cuestión de meses, pasó a coordinar su agenda, a tener una voz alta en la estrategia a seguir —que dio sus frutos—, a definir viajes y destinos, incluso a modificar el discurso de Petro al punto de llevarlo a ser más pragmático y conciliador. La buena relación del presidente electo con la prensa se debe, en gran medida, a Benedetti y su equipo.Hijo de Armando Benedetti Jimeno, un político reconocido en la costa del Caribe colombiana, el hombre más cercano a Petro tiene una larga trayectoria en la vida pública nacional que comenzó por allá en 1998 cuando fue elegido como concejal de Bogotá.Cuatro años después Benedetti llegó a la Cámara de Representantes y en 2006 al Senado de la República. "Es un tipo hábil, estratega, inteligente y, sobre todo, organizado. Puede que se vea impulsivo por la manera en la que habla, pero es muy calmado y frío al tomar decisiones", dice una persona que trabajó con él en el Congreso hace un par de años.En otras palabras, tiene la visión para predecir lo que sucederá mañana en un ambiente como el político y lo que es realmente importante en él ahora. Y aunque muchas veces se ha tenido que comer sus propias palabras, estas no parecen ser una dieta que le afecte, todo lo contrario, lo fortalecen más y más.Algunos lo llaman oportunista, otros reiteran que tiene sentido de la oportunidad —dos cosas diferentes—. Sus críticos aseguran que va de un lado a otro buscando al mejor postor. Que así pasó de respaldar de manera vehemente al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y luego a Juan Manuel Santos (2010-2018) cuando ambos mandatarios se pelearon tras la llegada de este último al poder en 2010. Y claro, ahora, al lado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tendrá el país en 214 años de república.Quizá la mutación como única salida o la evolución de pensamiento. Benedetti, uno de los grandes responsables del triunfo reciente de Petro, habló con Sputnik. Fue un diálogo corto, de respuestas precisas, pero sustanciosas de quien en estos días se dio a la tarea de atender a los medios mientras el presidente electo se ocupa de otros asuntos, como entablar diálogo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.—¿Qué fue lo primero que habló con Petro cuando se conocieron los resultados el domingo 19?—No mucho. En ese momento estaba tranquilo. Yo también soy bastante tranquilo. Nos reímos. Llegó una de sus hijas y le dijo que iba a ser presidente, después llegó otra y le dijo que se iba a meter en la boca del lobo. La responsabilidad es bastante grande, pero en ese instante Petro y yo teníamos todo controlado.—Parece que usted es la persona que lo distendió a lo largo de toda la campaña…—Creería que sí por mi forma de ser. Tomo las cosas de una forma más relajada, me gusta mamar gallo [hacer bromas], que me mamen gallo. Y eso lo hago para distender los ambientes y alejar la presión.—Se dijo que lo primero que tenía que hacer Petro era hablar del próximo ministro de Hacienda para darle seguridad a los mercados y al sector financiero. ¿Ya se sabe quién estará al frente de esa cartera?—Petro ya dio los primeros lineamientos de quien estaría en este ministerio. Dijo hace días que le gustaría que fuera José Antonio Ocampo [líder en materia económica de la campaña de Sergio Fajardo] por sus capacidades. Falta ver si acepta o no. Hay que pensar en los equipos económicos que tengan voces de diferentes sectores.—¿Quiénes estarán en el equipo de empalme con el saliente Gobierno de Iván Duque?—Se ha pensado en personas claves como Cecilia López, también expresidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. En la lista hay gente muy estructurada e importantes. De ahí se definirá quiénes harán parte de ese equipo de empalme.—¿Usted hará parte del gabinete, quizá como ministro del Interior?—No. Más allá de lo que yo quiera es la libertad de lo que Petro tenga pensado.—¿Esa respuesta es porque usted el otro año irá por la Gobernación de Atlántico o la Alcaldía de Barranquilla?—No, ambas cosas están fuera de los planes. Todavía no sé lo que va a pasar. Te repito, será lo que él quiera que uno haga.—¿Cuál cree que será la primera gran reforma que Petro presente en el Congreso?—Hay varias. Está el tema de la justicia, de la reforma tributaria, de la transición energética, la reforma agraria y todo lo que tenga que ver con la justicia social. Eso sí, que quede claro que acá no se le va a quitar la tierra a nadie ni expropiar.—¿Hay que reunirse con el expresidente Álvaro Uribe, gran opositor de Petro?—Esa idea es mía, sí, pero no de Petro. Soy yo el que pienso que hay que buscar el presidente Uribe, pues es vital hablar con todos los sectores del país. Y si me preguntas por dónde empezaría yo sería buscando el presidente Uribe.—Es alguien elemental en este ejercicio democrático…Claro, está del otro lado y representa el otro 50% de los colombianos. Es un actor importante para el país.—¿Qué mensaje le manda a esos más de 10 millones de colombianos que no votaron por Petro?—Que acá estamos en un plan de crear un gran acuerdo nacional. Queremos que haya diálogos y consensos y nunca imponer nada. Hay que entender bien lo que necesita el país para que Petro sea el presidente de todos los colombianos y gobierne para todos los colombianos. Esto es algo que se hizo con el sector empresarial. Hablamos con ellos, no para que votaran por el Pacto, sino para que entendieran que un escenario victorioso las puertas al diálogo estaban abiertas.

colombia

