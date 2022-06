https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-reino-unido-niega-visados-a-legisladores-rusos-para-la-asamblea-parlamentaria-de-la-osce-1127153141.html

El Reino Unido niega visados a legisladores rusos para la Asamblea Parlamentaria de la OSCE

El Reino Unido niega visados a legisladores rusos para la Asamblea Parlamentaria de la OSCE

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Reino Unido denegó los visados a legisladores de Rusia que debían tomar parte en la sesión de la Asamblea Parlamentaria de la... 22.06.2022, Sputnik Mundo

La Asamblea Parlamentaria de la OSCE debía reunir a 323 legisladores de los 57 Estados miembros en la ciudad británica de Birmingham.Dzhabárov, vicepresidente del comité de asuntos internacionales de la Cámara alta, recalcó que el comportamiento del Reino Unido socava burdamente la autoridad de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.Además, subrayó, el Gobierno británico que encabeza Boris Johnson viola la Declaración de Tiflis de 2016 que obliga a los países miembros a otorgar los visados o permisos a todos los miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE al menos para el periodo que duren los eventos.Por otro lado, recalcó que Rusia no reconocerá las resoluciones que se adopten en la sesión anual de la organización en Birmingham.Con todo, el senador sugirió no retirar al país de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, organismo que comenzó a andar en 1991.Al mismo tiempo, el senador no descartó que ante la retórica agresiva de algunas delegaciones, se plantee en la sesión anual de Birmingham la exclusión de Rusia de ese organismo.Dzhabárov advirtió que "pese a que las reglas de procedimiento de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE no contemplan el mecanismo para excluir a una delegación, es evidente la intención de algunos oponentes de privar a los parlamentarios rusos de la posibilidad de trabajar de forma integral en la institución".

