El primer ministro de Sri Lanka declara el colapso de la economía del país

El primer ministro de Sri Lanka declara el colapso de la economía del país

NUEVA DELHI (Sputnik) — El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, al intervenir ante el Parlamento, manifestó que la economía de esa nación... 22.06.2022

Wickremesinghe señaló que la deuda de la empresa estatal de petróleo y gas Ceylon Petroleum Corporation asciende a 700 millones de dólares y que ningún país y organización en el mundo está dispuesto a proporcionar combustible a Sri Lanka."Si al menos se hubieran tomado medidas al principio para frenar el colapso de la economía, no estaríamos hoy ante esta penosa situación. Pero hemos perdido esa oportunidad. Ahora estamos viendo señales de una posible caída hasta el fondo", denunció el primer ministro.Según sus palabras, Sri Lanka espera llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales de julio y finalizar un programa de asistencia financiera. Las primeras conversaciones con la delegación del FMI comenzaron en la isla el 20 de junio y durarán 10 días."De hecho, es nuestra única opción, tenemos que seguir este camino", insistió Wickremesinghe.Añadió que Colombo ya había concluido las primeras consultas con el FMI e intercambiado ideas sobre diversos sectores, como las finanzas públicas, los niveles de deuda, la estabilidad del sector bancario y la seguridad social.El jefe del Gobierno esrilanqués también especificó que está previsto que la reestructuración de la deuda de Sri Lanka esté ultimada a finales de julio, una vez realizadas las conversaciones con las compañías de asesoramiento financiero y jurídico Lazard Ltd y Clifford Chance LLP, contratadas anteriormente por el Gobierno del país.Sri Lanka vive la peor crisis económica desde que logró su independencia en el año 1948.A mediados de abril, las autoridades del país anunciaron un impago de la deuda externa para el período que dura la reestructuración de esas obligaciones, en pleno acuerdo con el programa de ajuste económico respaldado por el FMI. La deuda externa del Estado insular asciende a 51.000 millones de dólares.La crisis económica se debe a la escasez de divisas, provocada por la reducción del turismo como consecuencia de la pandemia del coronavirus, lo que hace que el país no pueda comprar suficiente combustible.El país sufre una grave escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, combustible y gas. Muchas áreas de Sri Lanka se enfrentan a cortes del suministro energía debido a la escasez de divisas para importar combustible.

