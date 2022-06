https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-pentagono-no-se-atreve-a-mandar-armas-avanzadas-a-ucrania-1127181460.html

El Pentágono no se atreve a mandar armas avanzadas a Ucrania

El Pentágono no se atreve a mandar armas avanzadas a Ucrania

La Administración Biden advirtió que se habían planteado objeciones por motivos técnicos a la propuesta de venta de los avanzados drones militares MQ-1C Gray... 22.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-22T19:17+0000

2022-06-22T19:17+0000

2022-06-22T19:17+0000

defensa

🖼️ caricaturas

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

armamento

eeuu

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1127181763_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_98b6b1d1d6ff5bfb6fbfce9faf9a1e6e.jpg

Las objeciones fueron planteadas por la Administración de Seguridad Tecnológica de la Defensa, una agencia del Pentágono encargada de evaluar las exportaciones de armas y prevenir la exportación de tecnología sensible, escribe The National Interest.Aunque las fuentes dentro del Pentágono habrían dicho que la venta no se había cancelado del todo, indicaron que la decisión estaba siendo revisada a un nivel superior.Al mismo tiempo, el fabricante de aviones no tripulados podría sustituir los componentes electrónicos sensibles por otros menos avanzados, pero esto degradaría las capacidades del avión no tripulado, además de que dicho proceso llevaría varios meses.Los cuatro aviones no tripulados, que al parecer cuestan unos 10 millones de dólares cada uno, estaban destinados originalmente a ser utilizados por el Ejército de Estados Unidos, pero posteriormente se cambiaron para su posible uso en Ucrania. Cada uno de los drones puede ser equipado con misiles aire-tierra AGM-114 Hellfire, considerado uno de los armamentos más eficaces del Ejército estadounidense.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/armas-y-petroleo-los-verdaderos-intereses-de-eeuu-en-el-conflicto-en-ucrania-1122494503.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitski https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108837/37/1088373742_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_51fedab5d5168dd79da1c2051251ebca.jpg

🖼️ caricaturas, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, armamento, eeuu, ucrania