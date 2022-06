https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-hambre-deriva-en-problemas-sociales-y-en-cambios-de-gobiernos-1127187716.html

"El hambre deriva en problemas sociales y en cambios de gobiernos"

"El hambre deriva en problemas sociales y en cambios de gobiernos"

La capacidad de los Estados en enfrentar el alza de los precios puede hacer la diferencia para enfrentar el fantasma de la hambruna mundial y evitar el efecto... 22.06.2022

"El hambre deriva en problemas sociales y en cambios de gobiernos"

La crisis alimentaria mundial es inminente. Los altos precios de los alimentos impulsados por el cambio clim谩tico, los conflictos b茅licos, la crisis energ茅tica y las dificultades econ贸micas de las distintas naciones como consecuencia de la pandemia, han agudizado y acelerado la problem谩tica.Si bien la escalada de precios viene desde hace a帽os, con un aumento promedio desde el a帽o 2020 del 60% en el precio de los cereales, las sanciones aplicadas a Rusia por parte de EEUU, la Uni贸n Europea y pa铆ses aliados por el conflicto en Ucrania, comenz贸 a incidir en la ecuaci贸n.Seg煤n estimaciones de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO), la reducci贸n de las exportaciones de trigo y otros alimentos de Kiev y Mosc煤 genera el riesgo de dejar a entre 11 millones y 19 millones de personas m谩s con hambre cr贸nica durante el a帽o 2023."Todos recordar谩n las Primaveras 脕rabes, el alza de los precios y las personas saliendo a las calles. Todo deriva en problemas sociales y cambios de gobiernos. Esto puede generar un efecto domin贸", advirti贸 el experto.El integrante de la FAO aseguro que la capacidad de los pa铆ses de enfrentar un alza de precios depende tambi茅n de la econom铆a local. "Si el pa铆s es capaz de proveer redes de apoyos a la poblaci贸n y subsidios a los alimentos, el riesgo de un problema social se reduce", acot贸.Zappacosta destac贸 que la ONU recomienda a las naciones no cerrar fronteras "porque hay quienes proh铆ben la exportaci贸n de algunos productos para la protecci贸n del mercado nacional y luego van a crecer los problemas en el mercado internacional porque los precios se disparan a煤n m谩s"."Poner barreras da una buena imagen pol铆tica y protecci贸n. Pero la regla de oro es que los mercados fluyan de manera tranquila y as transacciones sean transparentes", reflexion贸 el italiano.Desde Naciones Unidas se advierte del riesgo de "un hurac谩n de hambrunas" en muchos pa铆ses, en especial en Sud谩n del Sur, en 脕frica.En Am茅rica Latina, el pa铆s m谩s afectado es Hait铆 donde existen problemas cr贸nicos de seguridad social alimentaria.Seg煤n el Programa Mundial de Alimentos, la principal preocupaci贸n es el hecho de que millones de personas no pueden acceder a una cesta de alimentos adecuada.S贸lo en los 煤ltimos meses, el coste de una tonelada m茅trica de productos alimentarios aument贸 un 54% en la regi贸n."El tiempo corre r谩pido, las acciones son necesarias y siempre es bueno tratar de hacer algo", reflexion贸 el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y mi茅rcoles a las 19 horas, y los s谩bados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los s谩bados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el pa铆s y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Tr贸pico), de 22 a 23 horas.

