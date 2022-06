El Gobierno de Ecuador invita al movimiento indígena al diálogo "inmediato y sin condiciones"

https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-gobierno-de-ecuador-invita-al-movimiento-indigena-al-dialogo-inmediato-y-sin-condiciones-1127186814.html

QUITO (Sputnik) — El ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, reiteró que el Ejecutivo se mantiene abierto al diálogo con la Confederación de... 22.06.2022, Sputnik Mundo

Agregó que el país tiene problemas urgentes por resolver y la violencia no es la forma.Mientras tanto, el presidente, Guillermo Lasso, señaló en su cuenta de la red social Twitter que el desabastecimiento, las familias con hambre y el freno a la reactivación son las verdaderas consecuencias del "caos" en Ecuador.Lasso difundió un vídeo que dice que los manifestantes "violentos" han reprimido a sus propias comunidades, obligándoles a cerrar sus negocios o dejar de sacar sus alimentos para desabastecer a las ciudades, los amenazan con cortarles servicios básicos o quitarles beneficios si no participan en las marchas.Este miércoles 22 se cumple la décima jornada de una movilización nacional de carácter indefinido, liderada por el movimiento indígena.El martes 21, Iza solicitó que el presidente Guillermo Lasso retire el estado de excepción que rige en las provincias de Pichincha (su capital es Quito), Imbabura (norte), Cotopaxi (centro), Tungurahua (centro), Chimborazo (centro) y Pastaza (este).Además, pidió que se desmilitarice la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y el parque aledaño El Arbolito, en el centro–norte de Quito, y que en los diálogos participen mediadores imparciales y con legitimidad para obtener resultados concretos.Jiménez dijo que el Gobierno no puede levantar el estado de excepción porque sería dejar desprotegida la ciudad de Quito, la más afectada por las protestas.Tampoco se retirará la fuerza pública de los sitios que pidió el presidente de la Conaie, agregó.Este miércoles 22 Iza encabezó una marcha en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador, donde están albergados cientos de indígenas que en los últimos días llegaron a la capital.En ese lugar, el presidente de la Conaie dijo que las acciones de lucha del movimiento indígena no pueden ser confundidas con vandalismo.Ante el llamado al diálogo realizado el martes 21 por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, con asesoría técnica del sistema de Naciones Unidas en Ecuador y de la Unión Europea, Iza señaló que el movimiento indígena no quiere que participen como intermediarios sino que se conforme una veeduría para garantizar un diálogo con resultados.

