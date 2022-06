https://mundo.sputniknews.com/20220622/duque-afirma-que-frontera-con-venezuela-siempre-ha-estado-abierta-1127182302.html

Duque afirma que frontera con Venezuela siempre ha estado abierta

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que la frontera con Venezuela está abierta, en respuesta al anuncio del mandatario electo... 22.06.2022, Sputnik Mundo

Duque insistió en que lo importante es que se garantice que del lado de Venezuela no haya colaboración con el terrorismo y señaló que hay cabecillas de grupos armados ilegales actuando en ese territorio.Petro prometió reabrir las fronteras con Venezuela, ya que consideró que llevan años cerradas al solo tener un paso restringido con horarios y de manera peatonal, pues no hay intercambio comercial.A través de Twitter, el presidente electo de Colombia anunció la reapertura de la frontera tras una charla que tuvo con el Gobierno de ese país."Me he comunicado con el Gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera", afirmó Petro.Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.219 kilómetros, que no ha funcionado de manera normal por las tensiones entre el Gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro.

