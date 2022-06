https://mundo.sputniknews.com/20220622/colombia-victoria-de-petro-planteara-una-relacion-mas-digna-con-eeuu-1127153923.html

Colombia: victoria de Petro planteará una relación más digna con EEUU

Tras la histórica victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, el analista colombiano Néstor Restrepo dialogó con GPS Internacional... 22.06.2022, Sputnik Mundo

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dijo durante su primer discurso tras ganar la segunda vuelta que su victoria es histórica y que llega un cambio, no solo en Colombia sino en toda la región. Añadió que su elección es un cambio para dejar el odio atrás y acabar con el sectarismo dentro de la sociedad.En este sentido, "ello dio la posibilidad de que nuevas formas de pensar empezaran a participar en la vida política del país, dejando atrás el conflicto armado y, por tanto, lo que era la guerra en contra de un enemigo interno que siempre había tenido el país", aseveró Restrepo. Por su parte, esta es la primera vez que hay un cambio de timón, ya que "Colombia en sus más de 200 años no había tenido un Gobierno de izquierda, por lo que se podría decir que nunca tuvo alternancias", indicó.Cambio de rumbo en la política colombianaSobre ello, "era muy claro que Colombia tenía una derecha muy fuerte y una centroderecha con la cual se alternaba en el poder, de lógicas muy conservadoras a otras un poco más liberales", subrayó. A su vez, "en esta ocasión las zonas más pobres del país votaron masivamente, de lo contrario Rodolfo Hernández hubiera ganado tranquilamente", sostuvo. En este marco, "los cinco puntos del proceso de paz son una hoja de ruta muy clara, y entre los desafíos se destaca el acceso a la tierra", concluyó.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto desde París con el analista uruguayo Leo Harari, con quien dialogamos sobre los balances de las elecciones legislativas de Francia.Dura derrota en legislativas obliga a Macron a negociarFrancia celebró el 19 de junio la segunda ronda de las elecciones a la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento). La coalición Ensemble (Juntos) del presidente Emmanuel Macron, según los datos del Ministerio del Interior, recibió el 38,6 por ciento de los votos que se traduce en 245 escaños, perdiendo de este modo la mayoría absoluta en el Legislativo. Al respecto, "esto ha sido una reubicación del panorama político francés", indicó el analista uruguayo.Sobre ello, "se destaca el bloque de la derecha, que tuvo un avance extraordinario en cuanto a cantidad de diputados para Marine Le Pen, ya que eran 8 y ahora son 89", explicó. Ello implica que habrá una cantidad de nuevos diputados que no tienen experiencia política, lo cual es una de las razones por las cuales Le Pen pasa de presidir el Reagrupamiento Nacional a presidir el grupo parlamentario", concluyó Harari.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, habló sobre los diferentes abordajes teóricos referentes al poder en la política internacional.Noche de San JuanEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Susy Asuaga y Mauricio Martínez, con quienes dialogamos sobre la celebración de la Noche de San Juan en La Floresta, en la que participarán Espacio CRA y Fundación Fans de la Música, entre otras agrupaciones.

