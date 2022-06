https://mundo.sputniknews.com/20220622/berlin-afirma-que-kiev-le-prometio-usar-las-armas-recibidas-solo-con-fines-defensivos-1127170462.html

Berlín afirma que Kiev le prometió usar las armas recibidas solo con fines defensivos

Berlín afirma que Kiev le prometió usar las armas recibidas solo con fines defensivos

BERLÍN (Sputnik) — Ucrania le dio garantías a Alemania de que las armas que le está suministrando se utilizarán exclusivamente para fines de defensa, afirmó la... 22.06.2022, Sputnik Mundo

defensa

ucrania

alemania

europa

ayuda militar

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

La víspera el Gobierno ucraniano publicó la lista de ayuda militar ya entregada a Ucrania y la lista de equipos bélicos que le piensa entregar Berlín en un futuro.Esa lista incluye 30 sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard, 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Mars, varios sistemas de misiles antiaéreos IRIS-T y 54 vehículos de combate de infantería M113, que se enviarán desde Dinamarca con el financiamiento de Alemania.También figuran en la lista 7 obuses Pzh2000, 32 drones de reconocimiento, aparatos antidrones, 5.000 cascos y 10.000 proyectiles de artillería, entre otros.Ucrania ha pedido reiteradamente a Occidente que le envié más armas. Varios países las están administrando, pero Kiev sigue descontento. En particular, Ucrania no deja de criticar a Alemania por demorar las entregas. Además, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania necesita todo el armamento que pide, y no el que le están suministrando.

ucrania

alemania

ucrania, alemania, europa, ayuda militar, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania