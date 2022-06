https://mundo.sputniknews.com/20220621/una-urss-latinoamericana-la-polemica-opinion-de-este-escritor-mexicano-1127137525.html

¿Una URSS Latinoamericana? La polémica opinión de este escritor mexicano

¿Una URSS Latinoamericana? La polémica opinión de este escritor mexicano

El escritor mexicano Francisco Martín Moreno asegura que Rusia tiene un interés especial en América Latina, donde la izquierda avanza cada vez más.

La reconfiguración del mapa político latinoamericano es una situación que aprovecha Moscú para fortalecer sus intereses en el continente y hacerle frente a Estados Unidos como el líder económico de la región. Así lo asegura este popular escritor de América Latina, conocido por ser divulgador de la historia y por sus filiaciones a ideologías conservadoras y de derecha. Además, es uno de los principales críticos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a quien tacha de populista y dictador. Su discurso coincide con la opinión de otros intelectuales, como Mario Vargas Llosa, quien ve con malos ojos que gobernantes de izquierda se asienten en las salas presidenciales de América Latina. El artículo de Martín Moreno se publicó un día después de que Gustavo Petro ganara las elecciones presidenciales en Colombia, un hecho histórico no sólo para ese país sudamericano, sino para toda América. Sin embargo, su postura en torno al caso colombiano no es negativa. Incluso asegura que "resulta imperativo concederle a Petro el beneficio de la duda". Pero con quien sí es incisivo y crítico es con López Obrador, a quien acusa de querer imponer una "economía fósil" en el continente que acabe beneficiando a Rusia. El novelista también sostiene que América Latina es "un continente de reprobados" que prueba nuevos aires políticos con la llegada de presidentes progresistas, como Gabriel Boric, en Chile; Gustavo Petro, en Colombia, o Pedro Castillo, en Perú. En cambio, desaprueba las gestiones de los Castro en Cuba, de Nicolás Maduro en Venezuela y de López Obrador en México. "En América Latina se impone la presencia de una izquierda inteligente, progresista, constructiva, propositiva que no gobierne con recetas extraídas del bote de la basura, sino con estrategias de vanguardia, como en su momento lo fueron las de Mitterrand o las de Felipe González... ¿A dónde vamos con una izquierda como la de Castro o la de Maduro o la de López Obrador?", advierte el pensador.

