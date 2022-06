https://mundo.sputniknews.com/20220621/ucrania-recibe-obuses-alemanes-ph2000-1127111817.html

Ucrania recibe obuses alemanes Ph2000

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, comunicó que los militares ucranianos recibieron obuses alemanes Ph2000. 21.06.2022, Sputnik Mundo

El 21 de junio el Gobierno ucraniano publicó la lista de ayuda militar ya entregada a Ucrania y la lista de equipos bélicos que piensa entregar Berlín en un futuro.Esa lista incluye 30 sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard, 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Mars, varios sistemas de misiles antiaéreos IRIS-T y 54 vehículos de combate de infantería M113, que se enviarán desde Dinamarca con el financiamiento de Alemania.También figuran en la lista 7 obuses Pzh2000, 32 drones de reconocimiento, aparatos antidrones, 5.000 cascos y 10.000 proyectiles de artillería, entre otros.Ucrania ha pedido reiteradamente a Occidente que le envié más armas. Varios países las están administrando, pero Kiev sigue descontento. En particular, no deja de criticar a Alemania por demorar las entregas. Además, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que Ucrania necesita todo el armamento que pide, y no el que le están suministrando.

