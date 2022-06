https://mundo.sputniknews.com/20220621/quien-manda-en-ecuador-1127136066.html

¿Quién manda en Ecuador?

¿Quién manda en Ecuador?

La protesta social reclama al presidente Guillermo Lasso soluciones a la crisis, en tanto el Gobierno reprime a los manifestantes y no dialoga con las organizaciones indígenas.

2022-06-21T22:05+0000

2022-06-21T22:05+0000

2022-06-21T22:05+0000

telescopio

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

ecuador

guillermo lasso

protestas

movilizaciones

pueblos indígenas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1127135921_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4327ce701b5a626b78bce0bf1384f696.jpg

¿Quién manda en Ecuador? ¿Quién manda en Ecuador?

Ecuador vive horas convulsionadas en medio de un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) e importantes manifestaciones que se concentran en la capital Quito como en otras ciudades.La protesta contra las políticas públicas del Gobierno de Guillermo Lasso —que en mayo cumplió su primer año— es respondida con represión por parte del Ejecutivo que no da respuesta a los reclamos de los pueblos originarios.Este lunes 20 el mandatario decidió ampliar el estado de excepción vigente desde el viernes 17 y por 30 días, de tres a seis provincias ante el aumento de la violencia."Poderes del Estado tan importantes como el Legislativo están tomados por las fuerzas armadas. La Asamblea Nacional no pudo sesionar y hay instituciones públicas como la Casa de la Cultura, que ha sido sede de la intelectualidad y la cultura del país, que fueron violentadas por el Ejército", denunció.El entrevistado sostuvo que Ecuador "esta polarizado entre los sectores acomodados que apoyan al Gobierno y los sectores populares, que son la gran mayoría, los cuales se manifiestan en las calles".Machado destacó que "la democracia hoy se está dando en las calles, en las asambleas populares, en los debates políticos, entre los manifestantes, y no en las instituciones públicas".Telescopio también conversó con Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y lideresa del pueblo kichwa de Pakayaku, en la provincia de Pastaza.La dirigente destacó que los pueblos originarios se trasladaron a Quito porque "no hay una respuesta del Estado" a los reclamos realizados."Pedimos que el gobierno se sensibilice y trate de sentarse frente a frente con los pueblos originarios y termine con la discriminación. Estamos siendo amenazados, maltratados. Lasso no respeta al pueblo y sus reivindicaciones. Nosotros queremos paz", reflexiono la ecuatoriana.Desde la Conaie se asegura que las marchas son pacíficas, denuncian la violencia estatal y reivindican la baja del precio de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros reclamos.El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, uno de los protagonistas de las manifestaciones, fue detenido y liberado el 15 de junio por presuntamente paralizar el transporte público. Días después sufrió un atentado en su contra.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), ecuador, guillermo lasso, protestas, movilizaciones, pueblos indígenas, аудио