Presidente de Perú irá al Congreso por presunta corrupción, pero duda de debido proceso

LIMA (Sputnik) — El presidente peruano, Pedro Castillo, confirmó a través de su defensa su asistencia a la Comisión de Fiscalización del Congreso para...

La semana pasada la comisión de Fiscalización decidió variar la condición del mandatario de testigo a investigado luego de las repetidas veces en que no llegó a asistir a las citaciones.El presidente tendrá que responder ante la comisión por el llamado caso Sarratea.El caso Sarratea es un caso que involucra a Castillo luego de que, durante los primeros días de su gestión que empezó en julio de 2021, utilizara presuntamente un inmueble ordinario como despacho presidencial.Dicho inmueble está ubicado en una calle de nombre Sarratea, en el distrito de Cercado de Lima, ciudad de Lima (centro).Legalmente, el presidente está prohibido de utilizar como despacho presidencial otro inmueble que no sea el Palacio de Gobierno, en donde el registro de visitas y actividades es obligatorio.La Comisión de Fiscalización busca conocer qué actividades y reuniones sostuvo el mandatario en el domicilio de Sarratea; aunque existen sospechas de que en el inmueble se llevaron a cabo reuniones para pactar actos de corrupción.Por otro lado, la defensa del presidente ha advertido que, según la Constitución, a un jefe de Estado no se le puede iniciar procesos judiciales durante el ejercicio de su mandato, aunque por fines de transparencia el mandatario acudirá a la comisión en fecha aún no definida.

