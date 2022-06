https://mundo.sputniknews.com/20220621/por-el-rescate-de-la-memoria-en-chile-a-35-anos-de-la-matanza-de-corpus-christi-1127086357.html

Por el rescate de la memoria en Chile: a 35 años de la Matanza de Corpus Christi

Por el rescate de la memoria en Chile: a 35 años de la Matanza de Corpus Christi

En la llamada Operación Albania o 'Matanza de Corpus Christi', que se produjo entre el 15 y 16 de junio de 1987, fueron asesinados 12 militantes del grupo de... 21.06.2022, Sputnik Mundo

"Este lugar, emblemático para el rodriguismo, aún persiste en gritar todo el oprobio que se instaló aquí, cuando fueron torturados y luego rematados siete militantes del FPMR en mano de los esbirros del tirano [Augusto Pinochet], en aquellos aciagos días de junio de 1987", manifestó Mauricio Hernández Norabuena, histórico líder del FPMR en un mensaje enviado desde la Cárcel de Rancagua al acto político-cultural realizado en la casa de Pedro Donoso 582, uno de los lugares más alegóricos de la Matanza de Corpus Christi.Una resistencia que vivió uno de los momentos más oscuros hace 35 años, cuando en los días 15 y 16 de junio de 1987, 12 miembros del FPMR (rodriguistas) fueron asesinados por efectivos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), agentes del Estado pertenecientes a la policía secreta de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990).La dictadura justificó el crimen ante la opinión pública como supuestos enfrentamientos. Los funcionarios de la CNI declararon que habían actuado en cumplimiento de una orden judicial, con presencia de un fiscal militar, y que los rodriguistas los habrían atacado con armas de fuego. Antecedentes que posteriormente serían desmentidos en la investigación judicial, pero que para los testigos y la memoria popular siempre fueron falsos.Lo cierto es que la Operación Albania, como rotuló la CNI al asesinato de los 12 rodriguistas, fue el resultado de la venganza del régimen por la emboscada realizada por el FPMR contra Augusto Pinochet en el cajón del Maipo, el 7 de septiembre de 1986. La criminal operación fue dirigida por el ex jefe operativo del órgano represivo, Álvaro Corbalán Castilla, quien logró determinar varias de las identidades de los principales jefes operativos del Frente; su objetivo final era acabar definitivamente con el grupo guerrillero.Dos días que no se deben olvidar"Estoy aquí porque tiene todo un significado, no solamente por la historia del país, sino por la historia directa de mi vida, por eso estoy. Además, admiro a la gente que está haciendo esto, gente joven, porque a pesar de la diferencia son capaces de mirar atrás e intentar revitalizar esto", señala con emoción Cristina Yáñez, vecina de 70 años, asistente al acto en Pedro Donoso. Yañez, quien recuerda lo abandonada e incluso dañada que estaba la casa, hoy valora el trabajo por la memoria para que no se imponga el olvido frente a un alevoso crimen sucedido hace 35 años.La matanza comenzó en la mañana del 15 de junio de 1987, cuando Ignacio Valenzuela Pohorecky fue interceptado por los agentes de la CNI en la calle Alhue, en la comuna de Las Condes y a pocos metros de la casa de su madre. Los efectivos, que lo había seguido y lo estaban esperando, le dispararon desde un furgón varios tiros. Tras darle muerte, le colocaron una pistola y una granada para simular un enfrentamiento.Ese mismo día 15, pasadas las 18:00 horas, la CNI mató en la calle Varas Mena, comuna de San Joaquín, a Patricio Acosta Castro, rodriguista quien también era vigilado. Fue interceptado por un grupo de agentes de la policía secreta y lo acribillaron. Luego uno de los agentes de la CNI le puso en sus manos un revólver y un gorro pasamontañas.En la misma calle nº 417, donde funcionaba una escuela de guerrilla del FPMR, y cerca de la medianoche de ese 15 de junio, fueron asesinados Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos, quienes se enfrentaron a los agentes de la CNI y con ello permitieron la huida de una decena de rodriguistas.Mientras esto sucedía, en la Villa Olímpica era rodeado y acribillado al interior de su departamento Julio Guerra Olivares. El rodriguista que había participado el intento de tiranicidio contra Pinochet, fue ejecutado con cuatro balazos, y posteriormente su cuerpo fue rematado.Finalmente, en la madrugada del 16 de junio, otros siete rodriguistas fueron asesinados en la calle Pedro Donoso, ubicada en Recoleta. José Valenzuela Levi, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Rivera Silva, Ricardo Silva Soto, Manuel Valencia Calderón, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo fueron previamente detenidos, llevados al Cuartel Borgoño de la CNI, y luego trasladados a la casa de Recoleta donde fueron ejecutados.En 2005 la justicia chilena, tras casi de dos décadas de la matanza, condenó a cadena perpetua al exdirector de la CNI Hugo Salas Wenzel, a 15 años de prisión al ex jefe operativo de la CNI Álvaro Corbalán, y a 10 años al exoficial de Carabineros Iván Quiroz, que permaneció prófugo de la justicia hasta el 2008.La vigencia de la memoria"Me llena mucho el corazón, primero ver tanta gente más vieja que nosotros que siga moviendo por este tipo de instancias y por otro lado que haya gente más joven, porque siento que en estas situaciones es necesario que esté gente intergeneracional, estén de todos lados recuperando estos espacios", comparte Tian, estudiante de Arquitectura, especializado en espacios de memoria popular y quien hace fila para ingresar a la recuperada casa de Pedro Donoso."Veíamos cómo estaba este espacio en desuso y que se podía hacer algo más para el territorio, para reconocer a los compañeros y compañeras", dijo Samuel Vega de la Asamblea Corpus Cristi de Recoleta, quienes se encargaron de recuperar la casa.Fueron muchos los homenajes y actos realizados, desde el 15 de junio hasta este domingo 19, en torno a los y las rodriguistas asesinados en la Matanza de Corpus Christi, manifestaciones que buscan rescatar la memoria de resistencia durante la dictadura, pero también aquella que les da sentido y continuidad a las luchas de hoy.Una reflexión que encuentra eco en las palabras enviadas por Mauricio Hernández desde su prisión política: "Es importante en este complejo presente, que las nuevas generaciones en lucha, conozcan la vida de estas hermanas y hermanos caídos acá, que conozcan sus sueños y razones para incorporarse a la primera línea del combate antidictatorial. Es decir, reconocer en estas y estos combatientes rodriguistas sus convicciones para darlo todo, cada minuto de sus vidas, su voluntad para luchar por sacudirse el yugo del opresor y así poder construir un país de iguales".

