Medio siglo después, la independencia de Puerto Rico toma nuevo impulso

Diferentes actores políticos y organizaciones sociales debaten sobre un plebiscito respecto del estatus político de la isla. En otro orden, abordamos las masivas protestas en Ecuador contra el Gobierno de Guillermo Lasso. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

Puerto Rico presentó en mayo ante el Congreso estadounidense un proyecto de plebiscito a realizarse el 5 de noviembre de 2023. El electorado tendrá tres opciones: independencia, libre asociación y "estadidad".El Partido Popular Democrático (PPD) defiende el actual estatus político, de Estado Libre Asociado de EEUU. Por otro lado, el Partido Nuevo Progresista (PNP) aboga por la "estadidad" o anexión plena de la isla con el país norteamericano.Sin embargo, el debate sobre la independencia de la isla de EEUU encontró un nuevo camino luego de una nueva resolución de Naciones Unidas.El Comité de Descolonización de la ONU abordó por primera vez el tema en 1972. Pero 50 años después volvió a aprobarse por consenso el documento que "reafirma el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia".La activista Digna Sánchez dijo a En órbita que el fallo del año 2016 del Tribunal Supremo de EEUU "marcó una nueva etapa en la lucha". La decisión confirmó que la soberanía de la isla reside en Washington y "evidenció que es una colonia", afirmó la presidenta de la Friends of Puerto Rico Initiative.El proyecto de resolución sobre la autodeterminación de la ONU fue respaldado por el Movimiento de Países No Alineados (NOAL) y por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Además, llamaron a Washington a asumir su responsabilidad de "promover" este proceso."Las fuerzas independentistas en Puerto Rico se apoyan en el proceso delineado a nivel internacional por la ONU, de que primero debe darse un proceso de autodeterminación y soberanía antes de decidir cualquier otra cosa", señaló Sánchez.La activista destacó que el histórico huracán María, que azotó la isla en el año 2017 y dejó más de 3.000 muertos, hizo resurgir el movimiento independista."El Gobierno de EEUU y el de Puerto Rico tardaron en llegar [al auxilio]. Los refuerzos y materiales llegaron desde puertorriqueños en EEUU, de la diáspora. Esto caló profundamente en la población [de Puerto Rico]. Fue impactante", señaló la dirigente política.Puerto Rico tiene cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales. Sin embargo, las áreas de Defensa, fronteras, moneda o Cancillería las lidera Washington.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— las masivas protestas en Ecuador contra el Gobierno de Guillermo Lasso. Para ello, dialogamos con el periodista de la emisora digital, Radio La Calle, Juan Carlos Cabezas.Además, nos referimos a las declaraciones realizadas por el presidente ruso Vladimir Putin, quien prometió "continuar el refuerzo y desarrollo" de las Fuerzas Armadas, en el marco del conflicto en Ucrania y de la posible expansión de la OTAN.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

