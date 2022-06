https://mundo.sputniknews.com/20220621/mas-de-300-organizaciones-civiles-piden-dialogo-a-indigenas-y-gobierno-de-ecuador-1127131987.html

Más de 300 organizaciones civiles piden diálogo a indígenas y Gobierno de Ecuador

Los convocantes cuentan con apoyo técnico de la Unión Europea y el sistema de la Organización de Naciones Unidas en Ecuador.Según explicaron, se busca establecer el espacio de diálogo y un marco de trabajo para lograr un acuerdo de largo plazo en temas en que las partes estén de acuerdo y que involucren a los diferentes sectores de la sociedad.El Gobierno manifestó su disposición al diálogo, mientras que la Conaie aún no se pronuncia.En el noveno día de protestas, casi no existe transporte público en la capital del país, y los manifestantes agreden a vehículos privados, e incluso a personas que intentan trasladarse de un sitio a otro.La Conaie manifiesta que el Gobierno no quiere dialogar y que pretende terminar con las movilizaciones con la "fuerza letal y las balas".Al iniciar las protestas, la Conaie presentó al Gobierno una agenda de 10 puntos.El lunes 20, Lasso, que denunció que quieren derrocarlo, contestó punto por punto a varias de las demandas de la Conaie, entre ellas reducir y congelar el precio de los combustibles.El mandatario recordó que desde octubre los precios de la gasolina extra y eco país están congelados en 2,55 dólares por galón y 1,90, respectivamente, e insistió en que no volverán a subir.Añadió que los subsidios entre octubre del año pasado y mayo último le cuestan al país 1.500 millones de dólares, y que los precios de la gasolina extra, la de mayor consumo, están entre los más bajos de la región, solo ligeramente superiores que en Bolivia y Colombia, países en los que también están subsidiados.En la mañana del martes 21 el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo que la democracia del país sudamericano está en riesgo por las protestas encabezadas por los indígenas y aseguró que las Fuerzas Armadas no permitirán que se rompa el orden constitucional.

