Los retos de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda de Colombia

Esa unión y esperanza de cambio serán los retos más importantes que tendrá el nuevo mandatario colombiano, no solo frente a sus electores de distintos espectros políticos, sino de sus contradictores acérrimos.El doctor y abogado experto en política Jorge Iván Cuervo Restrepo, de la Universidad Externado de Bogotá, dijo a Sputnik que Petro llegó con una promesa de cambio que se debe transformar en acciones concretas y rápidas para que no se queden en promesas de campaña.Cuervo insistió en que el reto para Petro es mostrar a Colombia un plan de Gobierno sólido en la primera parte de su Gobierno y demostrar gobernabilidad, pues ni sus seguidores ni la oposición le darán espera para presentarlo."Una cosa son los enunciados de la política y otra cosa son los resultados de las políticas públicas concretas, entonces las altas expectativas van a estar ahí siempre presente y tal vez no le den un compás de espera como sería con otro Gobierno", indicó.Petro hizo énfasis en su discurso de celebración en la búsqueda de un gran acuerdo nacional donde confluyen distintas fuerzas políticas, algo que para el analista es más complicado de lograr."Es una tarea bien difícil el tema del gran acuerdo, pues a mí me parecer hasta ahora retórica ya que en la en la práctica no se resuelve, por ejemplo, juntándose a conversar con Álvaro Uribe [2002-2010] o con César Gaviria [1990-1994] (…) en realidad, el acuerdo nacional se va a reflejar, es en la representación en los Ministerios y en los en las otras agencias del Estado".Cuervo señaló también que Petro no tiene un papel fácil por las presiones internas en su partido, los mensajes de tranquilidad que debe dar en el exterior y su relación con las fuerzas armadas."Petro no la tiene fácil por las altas expectativas, las presiones Internas, por los mensajes que tiene que enviar de tranquilidad hacia afuera, sobre quienes llegarán a los cargos más técnicos como los son el de Hacienda, por el tema de Economía y Defensa, por la relación con los militares de un presidente que va a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas habiendo sido un guerrillero en armas que se enfrentó a ellos", concluyó.Gustavo Petro y Francia Márquez se posesionarán como presidente y vicepresidente el próximo 7 de agosto y tendrán la responsabilidad de echar a andar el amplio programa de Gobierno con el que se hicieron elegir.

