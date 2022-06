https://mundo.sputniknews.com/20220621/kaliningrado-publica-la-lista-de-mercancias-que-no-podran-transitar-a-traves-de-lituania-1127094797.html

Kaliningrado publica la lista de mercancías que no podrán transitar a través de Lituania

Kaliningrado publica la lista de mercancías que no podrán transitar a través de Lituania

KALININGRADO, RUSIA (Sputnik) — Las autoridades de Kaliningrado, provincia rusa enclavada entre Lituania y Polonia, han publicado la lista completa de bienes... 21.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-21T09:05+0000

2022-06-21T09:05+0000

2022-06-21T09:24+0000

internacional

kaliningrado

lituania

ue

rusia

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109152/30/1091523051_0:0:3461:1947_1920x0_80_0_0_a798195f0d90478adb4c64f44087dc3f.jpg

El Ministerio de Desarrollo Económico de Kaliningrado recogió en su web la lista exhaustiva —desde equipos para licuefacción de gas natural y productos siderúrgicos a artículos de lujo y electrónicos de valor superior a 750 euros— en total, 66 folios con la nomenclatura combinada de bienes susceptibles a restricciones de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 833/214.Hasta el 10 de julio, Kaliningrado podrá transportar a través de Lituania productos como alcohol etílico, fertilizantes que contienen fósforo y potasio, madera, caviar y otros, en base a los contratos firmados antes del 9 de abril pasado. El crudo y los derivados de petróleo, con ciertas exenciones, no estarán sujetos a la prohibición hasta el 5 de diciembre de 2022.Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, llegó en un viaje de trabajo a la región de Kaliningrado, para participar en una reunión sobre seguridad nacional en el noroeste de Rusia.Se explicó que el viaje se planeó antes de que Lituania impusiera restricciones al tránsito a la región de Kaliningrado, y no estaba directamente relacionado con esa iniciativa.Durante el viaje, Pátrushev también programó una conversación con el representante permanente y con el gobernador de la región de Kaliningrado, Anton Alijánov.Ese tipo de eventos se llevan a cabo anualmente en todos los distritos federales de Rusia por orden del presidente ruso, Vladímir Putin. El lugar y la fecha de las reuniones se planean con antelación.Desde el 18 de junio, Lituania prohibió el tránsito de mercancías sujetas a las sanciones de la UE entre la región de Kaliningrado y las demás regiones de Rusia, con la excepción de algunos derivados de petróleo que se podrán transportar hasta el 10 de agosto.El Ministerio de Exteriores lituano aclaró que Vilna no impuso restricciones unilaterales al tránsito ferroviario a través de Kaliningrado, sino que implementó las sanciones de la UE.El gobernador de Kaliningrado, Antón Alijánov, estima que la medida afectará entre el 40 y el 50% de las cargas transportadas en trenes y obligará a buscar urgentemente un gran número de buques para garantizar la continuidad de los suministros.El Ministerio de Exteriores de Rusia expresó una protesta enérgica por la prohibición y exigió que se levante de inmediato. La decisión de Vilna, según la Cancillería, contradice la Declaración conjunta de 2002 entre Rusia y la UE sobre el tránsito entre la provincia de Kaliningrado y el resto del territorio ruso.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó de inaudita e ilegal la decisión de Lituania, dijo que "es un elemento de bloqueo" y que Rusia responderá en cuestión de días, tras analizar el asunto a fondo.

https://mundo.sputniknews.com/20220621/la-portavoz-de-la-diplomacia-rusa-acusa-a-lituania-de-conducta-agresiva-1127093191.html

kaliningrado

lituania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaliningrado, lituania, ue, rusia, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia