FARC acepta que los secuestros que se cometieron en Colombia fueron crímenes "abominables"

FARC acepta que los secuestros que se cometieron en Colombia fueron crímenes "abominables"

BOGOTÁ (Sputnik) — El exlíder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, en nombre de la organización, ahora Partido Comunes... 21.06.2022, Sputnik Mundo

"Timochenko", nombre del exguerrillero durante los años de guerra, aceptó que el grupo usó a los secuestrados para financiar el funcionamiento de la guerra.Sobre otros crímenes, Londoño insistió en que la violencia sexual y los homicidios no hicieron parte de las políticas del grupo armado y se dieron por decisiones personales."En especial, quiero destacar el de la desaparición, los casos que se dieron de violencia sexual y homicidio que, aunque no fueron políticas ni patrones, sí se presentaron", insistió.Por su parte, las víctimas pidieron verdad y reparación de los crímenes y cuestionaron que muchos miembros del secretariado no han sido claros con los detalles de los secuestros de quienes habrían motivado a llevar a cabo este crimen.Óscar Tulio Lizcano González, quien estuvo secuestrado por ocho años en la selva de Colombia, dijo que ya perdonó a sus "victimarios".Las FARC firmaron en 2016 un acuerdo de paz con el Estado colombiano y se comprometieron a entregar la verdad y reparar a las víctimas del conflicto armado.

