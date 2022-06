https://mundo.sputniknews.com/20220621/el-invierno-austral-viene-con-una-ola-polar-inedita-en-sudamerica-1127134048.html

¿El invierno austral viene con una "ola polar inédita" en Sudamérica?

Una publicación viral ya alerta a los habitantes del Cono Sur de Sudamérica sobre la llegada de una "ola polar inédita" que cubriría de nieve desde Chile hasta... 21.06.2022, Sputnik Mundo

Días antes de que el invierno hiciera su ingreso en el hemisferio sur, las redes sociales viralizaron una versión que advertía que "una ola polar jamás vista durante este siglo" dejaría regiones de Argentina, Chile e incluso Brasil bajo un manto de nieve.Sin embargo, especialistas en materia meteorológica indicaron que no es acertado pronosticar este tipo de fenómeno con más de cinco días de anticipación, tal como alertaba la versión viralizada.A través de Twitter, la Red Geocientífica de Chile explicó que si bien las temperaturas serían bajas en la región debido a las "altas presiones", no puede predecirse aún una ola polar de cualidades históricas."Con más de cinco días de anticipación, [estos pronósticos] suelen tener un margen de error bastante importante", aclaró la red de expertos.No obstante, el servicio meteorológico brasileño Metsul ya adelantó que el invierno que comenzó el 21 de junio será el más frío de los últimos años.De acuerdo a la magíster en Meteorología Estael Sias, el fenómeno se debe a que en este invierno el Océano Pacífico Ecuatorial se encuentra bajo el fenómeno climático de La Niña, conocido por provocar temperaturas frías. Según Metsul, una situación así no se presentaba en Brasil desde 1950.Según la experta, el invierno tenderá a ser menos lluvioso que de costumbre, aunque podrían presentarse episodios puntuales de fuertes lluvias —llegando incluso a provocar inundaciones— durante la temporada.Si bien junio y julio suelen ser los meses más fríos en el hemisferio sur, Metsul pronostica que se esperan más episodios de frío intenso en agosto y septiembre. Incluso, advierte el servicio brasileño, podrían generarse heladas que podrían perjudicar las cosechas a principios de primavera.En línea con la aclaración especialistas chilenos, desde Metsul subrayan que la presencia de nieve en la región es un fenómeno que sólo puede predecirse en el corto plazo. De hecho, no puede confirmarse hasta días o incluso horas previas al episodio.El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina también lanzó una advertencia para el invierno, luego de que el país registrara el otoño más frío desde 1976. Según el organismo, en el trimestre junio-agosto de 2022, las temperaturas en promedio serán más bajas que las normales para el noroeste argentino y se esperan mayor frecuencia de "temperaturas mínimas extremadamente bajas" para el centro y norte del país.Igual que para Brasil, en el sur de Cuyo, La Pampa y Buenos Aires las precipitaciones serán escasas, mientras que en el extremo sur de la patagonia podrían ser elevadas.

