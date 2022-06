https://mundo.sputniknews.com/20220621/di-maio-abandona-el-movimiento-5-estrellas-por-divergencias-en-relacion-con-ucrania-1127141177.html

Di Maio abandona el Movimiento 5 Estrellas por divergencias en relación con Ucrania

ROMA (Sputnik) — El ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, anunció su salida del Movimiento 5 Estrellas (M5S), que forma parte de la coalición... 21.06.2022, Sputnik Mundo

Al explicar los motivos de su decisión, Di Maio enfatizó las crecientes divisiones dentro del movimiento en relación con la crisis ucraniana."Necesariamente, tuvimos que elegir de qué lado de la historia estar: con la Ucrania atacada o con la Rusia agresora. Las posiciones de algunos líderes del M5S corrían el riesgo de debilitar a nuestro país", recalcó.El canciller italiano también acusó al liderazgo del movimiento de adoptar una postura ambigua en temas de política exterior.Anteriormente, el M5S, en la persona de su líder y ex primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se opuso contra la participación de la Unión Europea en la carrera armamentista relacionada con la crisis ucraniana y contra el suministro de armas siempre más pesadas para Kiev, señalando que eso puede llevar a la escalada del conflicto.El ex primer ministro explicó que él y sus partidarios están en contra de la ayuda militar que no se inscribe en la lógica de la defensa y podría usarse para lanzar una contraofensiva.Di Maio, por su parte, defiende con firmeza la línea de la solidaridad atlántica respecto a la situación en Ucrania, así como el primer ministro italiano actual, Mario Draghi.Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

