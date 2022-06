https://mundo.sputniknews.com/20220621/capturan-en-camboya-una-raya-de-agua-dulce-que-pesa-300-kg-1127108690.html

Capturan en Camboya una raya de agua dulce que pesa 300 kg

BANGKOK (Sputnik) — Pescadores camboyanos capturaron en el río Mekong el mayor pez jamás registrado en sus aguas: una raya de agua dulce de cuatro metros y 300... 21.06.2022, Sputnik Mundo

El medio detalló que los pescadores la cogieron por casualidad en el anzuelo y, sin sacarla del agua, la llevaron al centro científico sobre el estudio de la flora y la fauna fluviales Wonders of the Mekong (Maravillas del Mekong).Una raya de agua dulce de este tamaño fue capturada por primera vez en el Mekong y puede ser uno de los mayores peces de agua dulce jamás pescados por el hombre en cualquier parte del mundo, según el periódico.El descubrimiento de la raya gigante en el Mekong "demuestra que la naturaleza aún es capaz de sorprendernos", según afirmó el director del centro Wonders of the Mekong, Zeb Hogan, biólogo de la Universidad de Nevada (EEUU), citado por el diario, después de que los científicos examinaran el pez.Una vez explorada y fotografiada, la raya ha sido marcada y liberada en el Mekong, aseguró el medio.El "poseedor de récord" anterior, en este río, era un siluro gigante de 293 kg, capturado hace unos años en Tailandia.La raya de agua dulce es una especie en peligro de extinción y puede que pronto se incluya en las Listas Rojas de los países del Mekong.

