Acorralada por la muerte: una gineta se lanza al vacío para salvarse de un leopardo | Video

Unos turistas de la reserva natural de Mashatu, en Botsuana, fueron testigos de un enfrentamiento único que tuvo un final que pocos podrían haberse esperado. 21.06.2022, Sputnik Mundo

Según narra el autor del video, una madre leoparda con dos cachorros bastante grandes estaban ocupados con sus asuntos cuando la atención de uno de los cachorros fue cautivada por una gineta en la cima de un árbol.El intrépido felino no dudó en trepar al árbol en un intento de captar al pequeño animal. Al ver que el gran depredador se le acercaba cada vez más, y que no había otra escapatoria, la gineta no tuvo más remedio que dar un salto de fé desde una altitud de unos 10 metros.Sorprendentemente, el pequeño animal fue capaz no solo de aterrizar vivo, sino incluso de echar a correr hacia su madriguera, perseguido por los dos leopardos que estaban bajo el árbol.Este avistamiento ha sido excepcionalmente raro no solo por lo vistoso e inesperado que fue, sino también por el hecho de que tanto los leopardos como las ginetas son animales nocturnos.

