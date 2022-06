https://mundo.sputniknews.com/20220620/varias-ong-denuncian-los-abusos-que-refugiados-afganos-sufren-en-paises-de-acogida-1127027515.html

Varias ONG denuncian los abusos que refugiados afganos sufren en países de acogida

MOSCÚ (Sputnik) — Varias ONG que forman parte de la Alianza para los Derechos Humanos en Afganistán expresaron su fuerte preocupación por los múltiples abusos... 20.06.2022, Sputnik Mundo

internacional

afganistán

oriente medio

refugiados

Muchos refugiados afganos, particularmente en Irán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Malasia y Turquía, no disfrutan de los derechos que les otorga el derecho internacional, señalan siete ONG en una declaración conjunta publicada con ocasión del Día Mundial del Refugiado que se conmemora el 20 de junio."Siguen enfrentándose a la brutalidad, la violencia, los malos tratos y las devoluciones. Se enfrentan a la discriminación y luchan por acceder a los servicios básicos, la educación, el trabajo, los documentos de identidad y de viaje. En los peores casos, enfrentan detenciones arbitrarias, sanciones y deportaciones forzadas", añade este documento suscrito por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House, Freedom Now, Federación Internacional por los Derechos Humanos, MADRE y Organización Mundial Contra la Tortura.Los firmantes se muestran "consternados por el creciente número de incidentes de violencia y graves violaciones de los derechos humanos contra los refugiados afganos" y sostienen que muchos gobiernos "están ignorando el gran sufrimiento de las personas que necesitan protección internacional, en particular las mujeres y los niños".Según la declaración, más de seis millones de afganos se vieron obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto, la violencia y la pobreza. El número incluye a 3,5 millones de desplazados dentro de Afganistán y 2,6 millones de refugiados afganos residiendo en otros países.Esta situación se ha visto exacerbada por la vuelta de los talibanes al poder en agosto de 2021 y la crítica crisis humanitaria que Afganistán enfrenta hoy. Los firmantes señalan que el impacto es especialmente devastador en las mujeres y los niños, que representan el 80% de los afganos recién desplazados.

afganistán

afganistán, oriente medio, refugiados