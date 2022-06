Suspensión parcial de patentes para las vacunas anti-COVID no satisface del todo a la OMS

https://mundo.sputniknews.com/20220620/suspension-parcial-de-patentes-para-las-vacunas-anti-covid-no-satisface-del-todo-a-la-oms-1127039628.html

GINEBRA (SUIZA) (Sputnik) — El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de "insuficientemente buena"... 20.06.2022, Sputnik Mundo

La conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada la semana pasada en Ginebra, aprobó un paquete de documentos, de los que uno estipula levantar provisionalmente las patentes de las vacunas anti-COVID para los países en desarrollo, previendo para tales Estados la posibilidad de fabricar vacunas durante cinco años sin el consentimiento del titular de los derechos de la patente."Los Estados miembros de la OMC coordinaron la semana pasada decisiones (sobre los aspectos comerciales de los derechos de la propiedad intelectual (...). La decisión relativa a las patentes no parece ser muy buena, porque incluye muchas salvedades, por lo cual permite dudar de ser una solución del problema", declaró el jefe de la OMS en Yakarta, donde se celebró una conferencia de los ministros de la Salud del G20, la que se transmitió en redes sociales de esta organización.En particular, surge la pregunta de si no llega demasiado tarde la decisión de levantar las patentes. Pues algunos productores, como el Serum Institute of India, decidieron incluso interrumpir su fabricación por la falta de demanda.Adhanom Ghebreyesus señaló asimismo que el traspaso de tecnologías para fabricar vacunas sobre la base de ARNm debe debatirse en el contexto de la lucha no solo contra el coronavirus, sino también contra la malaria, la tuberculosis y el cáncer.Además, la OMS añdió que el mundo no estará preparado en caso de una nueva pandemia.Ghebreyesus también resaltó la importancia de cumplir plenamente con las recomendaciones para luchar contra el coronavirus."Debemos actuar muy rápido para realizar las recomendaciones en cada país y entonces prevendremos la próxima pandemia", agregó.Desde el 11 de marzo de 2020, la OMS califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.

