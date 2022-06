Mujica celebró victoria de Petro y aseguró que "lo primero que necesita Colombia es paz"

https://mundo.sputniknews.com/20220620/mujica-celebro-victoria-de-petro-y-aseguro-que-lo-primero-que-necesita-colombia-es-paz-1127069517.html

El expresidente uruguayo José Mujica celebró la victoria de Gustavo Petro en Colombia y pidió que la izquierda colombiana comprenda que "llegar al Gobierno es... 20.06.2022, Sputnik Mundo

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), saludó la victoria de Gustavo Petro en Colombia y reflexionó sobre el recorrido que se inicia a partir de hoy para "ese país formidable tan martirizado".En diálogo con Radio W de Bogotá, Pepe Mujica enfatizó que el pueblo colombiano tiene "una oportunidad para entender e intentar aprender de nuestro propio dolor".El exmandatario uruguayo pidió "dejar de costado las rispideces de la historia" porque, a pesar de que "siempre va a haber diferencias", es preciso "mantener un equilibrio de mutuo respeto y consideración"."Aprender a convivir en paz; lo primero que necesita Colombia es paz, para resolver los problemas sociales", complementó Mujica.El pasado guerrillero de PetroConsultado sobre el pasado guerrillero de Petro, Mujica afirmó que el pasado del presidente electo no es un problema, sino todo lo contrario, una ventaja ya que "conoce el dolor de los dos lados".Mujica afirmó la necesidad de contar con apoyos intergeneracionales y no basar toda la carga del nuevo gobierno sobre los hombros de Petro, a pesar de su importancia en función de lo que simboliza.La tierra y el trabajo, desafíos para PetroMinistro de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay entre 2005 y 2008, Mujica fue consultado sobre el plan de Petro para impulsar la producción agrícola convirtiendo en productivas tierras subutilizadas en Colombia."Es una paradoja: mucha tierra sin hombres y mujeres y muchas mujeres y hombres sin tierra. Es un desafío de Colombia, no solo de Petro", apuntó.Para Mujica, los principales problemas de Colombia son la tierra y la informalidad en el mercado del trabajo, en el cual alrededor de "18 a 20 millones de colombianos no se podrán jubilar"."La redistribución de la tierra y el trabajo es un aspecto de 15 o 20 años de preocuparse del tema", afirmó el expresidente de Uruguay.La tradición de resolver conflictos "a los tiros"El otro gran desafío para Petro será, coincidió Mujica, los procesos inconclusos de paz iniciados durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018)."Es una obra inconclusa, que soñó con salir del espiral de violencia, y desgraciadamente las contradicciones de la propia Colombia hicieron que lo que se escribió en el papel, después en la práctica no se pueda respetar porque hay fuerzas que se encargan de que no sea así y este es probablemente el principal desafío que tenga Petro en lo inmediato: ¿Cómo desarticular esa violencia que está en el seno de la sociedad? Si el pueblo colombiano no entiende ni acompaña, va a ser difícil de superar", reflexionó.Mujica lamentó además lo arraigada que está la violencia en la sociedad y la política de Colombia desde el crimen del líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, en 1948.Para Mujica, "los tiros se terminan volviendo en contra de la estabilidad de la sociedad", por lo que "más vale una sociedad que rezongue y rezongar entre nosotros, pero no irnos a los tiros porque el capital de la paz y la seguridad, es mutuo, es para todos".

