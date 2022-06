Los talibanes liberan a 5 británicos en Afganistán

https://mundo.sputniknews.com/20220620/los-talibanes-liberan-a-5-britanicos-en-afganistan-1127043629.html

La Cancillería enfatizó que los liberados no tuvieron nada que ver con la labor gubernamental del Reino Unido en Afganistán y viajaron al país asiático a pesar de la advertencia del Gobierno de no ir ahí.Sin embargo, el Gobierno británico no especificó cuándo y por qué sus nacionales fueron detenidos, ni la fecha probable de su regreso al Reino Unido.La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, tuiteó que los cinco liberados "pronto se reunirán con sus familias" y agradeció "el arduo trabajo de los diplomáticos británicos para asegurar este resultado".Afganistán se sumergió en el caos tras la caída del presidente Ashraf Ghani el pasado 15 de agosto.El movimiento talibán tomó el poder poniendo fin a dos décadas de conflicto armado con el Gobierno que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).A principios de septiembre, los talibanes formaron un gobierno interino en el que la mitad de sus miembros figuran en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de la ONU.

