Le Pen deja de presidir su partido para encabezar grupo parlamentario en Asamblea Nacional

PARÍS (Sputnik) — Marine Le Pen declaró que abandonará el cargo de líder del partido Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) para encabezar su... 20.06.2022, Sputnik Mundo

"No volveré a encabezar el RN. Me enfocaré en la presidencia de este grupo tan grande", dijo en declaraciones recogidas por el canal BFMTV.Le Pen presidía el partido desde 2011.Francia celebró el 19 de junio la segunda ronda de las elecciones a la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento).La coalición Ensemble (Juntos) del presidente Emmanuel Macron, según los datos del Ministerio del Interior, recibió el 38,6 por ciento de los votos que se traduce en 245 escaños, perdiendo de este modo la mayoría absoluta en el Legislativo.La Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), coalición liderada por Jean-Luc Mélenchon, obtuvo el 31,6% de los votos y recibió 131 escaños.La Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiguió el 17,3% de votos, 89 escaños, mientras el partido Los Republicanos recabó el 7% de los votos, 61 escaños.Al perder la mayoría absoluta el presidente francés no podrá tramitar fácilmente sus iniciativas legislativas en la Cámara Baja ni en el conjunto del Parlamento, debido a que sus partidarios tampoco cuentan con la mayoría de escaños en el Senado.La actual primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, declaró al finalizar las elecciones que Ensemble de inmediato empezará a buscar la forma de crear "una mayoría activa".Mientras tanto, otros bloques y partidos que entraron en la Asamblea Nacional ya declararon que planean seguir en la oposición.

