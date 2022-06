https://mundo.sputniknews.com/20220620/la-ue-extiende-por-un-ano-las-sanciones-contra-rusia-1127019569.html

La UE extiende por un año las sanciones contra Rusia

La UE extiende por un año las sanciones contra Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — El Consejo de la Unión Europea decidió prorrogar hasta el 23 de junio de 2023 las sancionas impuestas a Moscú por la reincorporación de... 20.06.2022, Sputnik Mundo

Las sanciones impuestas en junio de 2014, , recuerda la nota, en particular, prohíben la importación de productos originarios de Crimea o Sebastopol a la UE, y la exportación de bienes y tecnologías de los países del bloque comunitario a Crimea o Sebastopol.El Consejo, citando la declaración del 25 de febrero de 2022 del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reitera que la UE no reconoce y condena la reincorporación de la península de Crimea a Rusia y la considera como una grave violación del derecho internacional.La Unión Europea, además, condena "la guerra no provocada e injustificada" lanzada por Rusia contra Ucrania.En este contexto, el bloque comunitario insta a Moscú a "detener de inmediato sus ataques indiscriminados contra civiles e infraestructura civil" y a retirar sus tropas y equipos militares "de todo el territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas"."La Unión Europea es inquebrantable en su compromiso de ayudar a Ucrania a ejercer su derecho inherente a la autodefensa contra la agresión rusa y construir un futuro pacífico, democrático y próspero. También sigue comprometida a seguir reforzando la capacidad de Ucrania para defender su integridad territorial y soberanía", concluye el texto.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción, en respuesta al violento cambio del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio "provisionalmente ocupado", mientras el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que el tema "está zanjado definitivamente".

