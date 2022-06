https://mundo.sputniknews.com/20220620/hasta-el-ultimo-ucraniano-eeuu-y-la-ue-impulsan-hostilidades-pese-a-perdidas-de-ejercito-ucraniano-1127058746.html

Hasta el último ucraniano: EEUU y la UE impulsan hostilidades pese a pérdidas de Ejército Ucraniano

Hasta el último ucraniano: EEUU y la UE impulsan hostilidades pese a pérdidas de Ejército Ucraniano

Washington y Bruselas sólo quieren que hostilidades sigan. Sanciones a Rusia: una guinda del pastel "loca, irreflexiva e inevitable". La UE llega a una... 20.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-20T17:06+0000

2022-06-20T17:06+0000

2022-06-20T17:06+0000

octavo mandamiento

occidente

rusia

sanciones

ue

colombia

gustavo petro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1127058340_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_16f9682ecb100f1e0510ba383e503e93.png

Hasta el último ucraniano: EEUU y la UE impulsan hostilidades pese a pérdidas de Ejército Ucraniano Hasta el último ucraniano: EEUU y la UE impulsan hostilidades pese a pérdidas de Ejército Ucraniano

Pese a pérdidas y baja moral del Ejército ucraniano, EEUU y la UE sólo quieren que las hostilidades continúenMientras las fuerzas aliadas de Rusia y las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk asestan golpes cada vez más fuertes y sensibles al Ejército ucraniano, EEUU y la UE están dispuestos a hacer hasta lo imposible para que las hostilidades en Ucrania continúen.Así lo afirmó este lunes el jefe de la Duma del Estado [Cámara Baja del Parlamento ruso], Viacheslav Volodin, en su cuenta en Telegram: "Occidente está librando una guerra contra Rusia hasta el último ucraniano. No les va bien. Por eso Washington y Bruselas están dispuestos a hacer todo lo posible para que las hostilidades continúen", resaltó el político.Sanciones a Rusia por su operación en Ucrania, una guinda del pastel "loca, irreflexiva e inevitable"Las sanciones impuestas a Rusia bajo el pretexto de la operación especial rusa en Ucrania pueden considerarse la guinda del pastel. Y es que Occidente viene aplicando todo tipo de restricciones contra el gigante euroasiático desde hace varios años.En este contexto, el analista ruso Serguéi Koliásnikov repasa en su reciente artículo las sanciones adoptadas contra Rusia por EEUU en tan sólo una década, llegando a la conclusión de que, para finales de 2021, casi no quedaban los sectores de la economía nacional que no fueran sujetos de sanciones norteamericanas.La UE llega a una sumisión inédita ante EEUULa Unión Europea siempre ha estado "muy dependiente" de EEUU, pero el actual grado de sumisión es inédito, según Juan Antonio de Castro, Dr. en Ciencias Económicas.En entrevista concedida a Sputnik, de Castro denunció que todas las instituciones comunitarias están siendo controladas por Washington a través de figuras implantadas en organismos como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras.Una situación que hace que los países del Viejo Continente vayan por el camino contrario a los intereses de sus ciudadanos, donde uno de los errores más graves es la política de confrontación con Rusia.Gustavo Petro gana las elecciones presidenciales de ColombiaCon el 50,44% de los votos, Gustavo Petro derrotó a Rodolfo Hernández, quien obtuvo el 47,31% de las papeletas en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia. Así, han resultado ser las elecciones más reñidas de la historia de ese país, y que movilizaron a más 22 millones de ciudadanos [58,09% del electorado], de un total de 39 millones de colombianos habilitados para votar.Tras admitir su derrota, Hernández pidió al presidente electo que "no le falle a Colombia" y que sea fiel a su discurso contra la corrupción. Esta es la primera vez en la historia de ese país que un candidato de izquierda logra llegar a la presidencia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

occidente

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

occidente, rusia, sanciones, ue, colombia, gustavo petro, аудио