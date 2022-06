El presidente de Ecuador declara que quieren destituirlo con paro liderado por indígenas

https://mundo.sputniknews.com/20220620/el-presidente-de-ecuador-declara-que-quieren-destituirlo-con-paro-liderado-por-indigenas-1127067562.html

QUITO (Sputnik) — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador... 20.06.2022, Sputnik Mundo

"Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz; ellos buscan el caos. Quieren botar [destituir] al presidente. Yo estoy aquí, no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias (…) Democracia o paro esa es la gran batalla, batalla por la Democracia", dijo Lasso en un video difundido en su cuenta de la red social Twitter.En un video separado en el que envió un mensaje a la nación, Lasso aseguró que siempre ha estado abierto al diálogo y que el 18 de junio envió una carta a la Conaie.En la carta, el presidente responde punto por punto a los pedidos de la Conaie, entre ellos el de reducir y congelar el precio de los combustibles.El mandatario recuerda que desde octubre los precios de la gasolina extra y eco país están congelados en 2,55 dólares por galón y 1,90, respectivamente, e insiste en que no volverán a subir.Añade que los subsidios entre octubre del año pasado y mayo último le cuestan al país 1.500 millones de dólares y que los precios de la gasolina extra, la de mayor consumo, están entre los más bajos de la región, solo ligeramente superiores que en Bolivia y Colombia, que también están subsidiados.Según el mandatario ecuatoriano, es equivocado decir que la inflación que enfrenta el país se relaciona con el precio de los combustibles congelados y que deben considerarse factores relacionados con las exportaciones a Rusia y Ucrania, que se han reducido por efectos del conflicto bélico entre las dos naciones.Lasso también recuerda que, entre otras medidas, el 17 de junio anunció la implementación de créditos agrícolas y productivos y la condonación de créditos vencidos, y que su Gobierno mantiene créditos con una tasa de interés de 1% (subsidiada por el Estado) a 30 años plazo para apoyar a los sectores más vulnerables.Entre otras acciones anunciadas por Lasso para bajar la conflictividad social también están la declaración de emergencia en el sector de la salud, el duplicar el presupuesto para educación intercultural, condonación de deudas y subsidios para la adquisición de urea (fertilizante).Lasso añadió que no permitirá que se enfrente pueblo contra pueblo, pero destacó que acepta la convocatoria de varios sectores para un diálogo que permita superar la crisis política que actualmente soporta el país.Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas, dijo el mandatario.Este 20 de junio comenzó la segunda semana de paralización y protestas, convocadas por la Conaie.El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, fue detenido por la policía y liberado al día siguiente por la Justicia, enfrenta un proceso legal por paralización de un servicio público.

