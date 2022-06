El canciller de Cuba afirma que EEUU no tiene una política concreta para la isla

https://mundo.sputniknews.com/20220620/el-canciller-de-cuba-afirma-que-eeuu-no-tiene-una-politica-concreta-para-la-isla-1127045365.html

"Presidente Biden no tiene una política hacia Cuba, no una propia. Aplica política de máxima presión de Trump, que no solo provoca daño y sufrimiento al pueblo cubano, impide desarrollo nuestra economía y alienta emigración irregular hacia EEUU, sino que daña el interés nacional de EEUU", escribió el ministro cubano de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter.En un video publicado en esa red social, Rodríguez Parrilla censuró la falta de coherencia del actual Gobierno estadounidense respecto a la isla, que mantuvo un discurso durante la campaña electoral y después de llegar a la Casa Blanca asumió posiciones diferentes. "Yo entendía que él compartía elementos de la política del Gobierno demócrata que lo precedió en relación con Cuba. Si usted lee la plataforma electoral demócrata contiene otra política hacia Cuba y si vuelve a ver las promesas electorales en su propia voz, en los discursos del presidente Biden, descubrirá que él le prometió a los electores estadounidenses y también a cubanos residentes en Florida otra política".Durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), del que Biden era vicepresidente, se inició un proceso de descongelamiento de las relaciones entre Washington y La Habana, que llevó incluso al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, así como una tenue reapertura en los vínculos bilaterales.Con la llegada a la Casa Blanca de Trump en 2017 fueron eliminados los avances en ese proceso de normalización de relaciones, regresando a una política de "mano dura" contra Cuba, que incluyó la aplicación de 243 nuevas sanciones, incluso durante el período más crítico de la pandemia del COVID-19.También se recrudeció la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero que EEUU impone a la isla desde hace más de 60 años."Pero hasta este minuto, lamentablemente la política que aplica el presidente Biden es la política de máxima presión del expresidente Trump", subrayó Rodríguez Parrilla.Durante su campaña electoral, Biden prometió regresar a las políticas de Obama respecto a Cuba y eliminar las sanciones impuestas por su predecesor en la Casa Blanca, pero en año y medio de mandato, apenas se anunciaron recientemente la modificación de algunas de estas restricciones.

