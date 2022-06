https://mundo.sputniknews.com/20220620/ebrard-conforma-un-equipo-especial-para-ser-el-candidato-de-morena-en-2024-1127065845.html

Ebrard conforma un equipo especial para ser el candidato de Morena en 2024

El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció la integración de un equipo especial para convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia de México y así... 20.06.2022, Sputnik Mundo

A dos años de las elecciones presidenciales, el mapa político de la izquierda mexicana comienza a configurarse para definir quién podría ser el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. El candidato final del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) —el partido oficial de López Obrador— será elegido según los resultados de las encuestas internas del partido. Sin embargo, este método ha sido puesto en duda por político como el senador Ricardo Monreal, quien asegura que no es un medio fiable para definir candidatos. El equipo especial de Marcelo Ebrard será presidido por la senadora Malú Micher, quien también es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Además, estará integrado por más de 300 militantes morenistas en activo. Ante los cuestionamientos sobre si es el preferido del presidente López Obrador o sobre si ya ha pasado a segundo plano, Ebrard aseguró que las decisiones unilaterales tomadas desde la Presidencia ya no existen, es decir, que el famoso "dedazo" ya no es una práctica válida durante esta Administración. "Vamos a organizarnos, vamos a caminar, vamos a recorrer toda la República Mexicana, todos los estados para escuchar estamos escuchando hoy los puntos, las propuestas, y después proponer", agregó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien ha buscado ser candidato a la Presidencia de México desde hace dos sexenios. En comparación con sus dos rivales políticos más cercanos, Claudia Sheinbaum y Adán López, Ebrard es quien tiene la mayor trayectoria político nacional e internacional. Sin embargo, su lejanía con los fundadores de Morena y su red de contactos en el gremio empresarial o en otros partidos políticos lo alejan de ser el preferido de López Obrador.

