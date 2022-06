Bolivia celebra el triunfo de Petro en Colombia: "La integración latinoamericana se fortalece"

https://mundo.sputniknews.com/20220620/bolivia-celebra-el-triunfo-de-petro-en-colombia-la-integracion-latinoamericana-se-fortalece-1127078162.html

Bolivia celebra el triunfo de Petro en Colombia: "La integraci贸n latinoamericana se fortalece"

Bolivia celebra el triunfo de Petro en Colombia: "La integraci贸n latinoamericana se fortalece"

El Gobierno de Luis Arce y las organizaciones sociales festejaron el triunfo del candidato del Pacto Hist贸rico en segunda vuelta. Adelantaron que las... 20.06.2022, Sputnik Mundo

El triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia fue celebrado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales. Destacaron que luego de 214 a帽os por primera vez esa naci贸n tendr谩 un presidente progresista, lo cual es remarcable dada la notoria intervenci贸n de Estados Unidos, expresada en sus bases militares."隆Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras felicitaciones al hermano Gustavo Petro y a la hermana Francia M谩rquez por su victoria hoy en las urnas. La integraci贸n latinoamericana se fortalece", public贸 el presidente Arce en su cuenta de Twitter el mismo domingo de las elecciones.El expresidente Evo Morales (2006-2019) tambi茅n felicit贸 a trav茅s de sus redes sociales al presidente electo "por su indiscutible triunfo en las urnas. Es la victoria de la paz, la verdad y la dignidad".Y subray贸 que M谩rquez es "la primera vicepresidenta afrodescendiente de la historia de ese pa铆s".Petro, candidato del Pacto Hist贸rico, gan贸 con el 50,44% de los votos. Su contrincante en la segunda vuelta, el derechista Rodolfo Hern谩ndez, qued贸 con el 47,31%.Un proceso complejoAdolfo Mendoza, representante de Bolivia en el Parlamento Andino, particip贸 como observador de las elecciones colombianas del 19 de junio pasado. En di谩logo con Sputnik, cont贸 que se trata de "un proceso electoral bastante complejo, por las caracter铆sticas particulares del sistema de conteo y de la forma en que plantea la direcci贸n del proceso la autoridad electoral en Colombia".El parlamentario boliviano resalt贸 que en las 煤ltimas elecciones particip贸 el 58% del padr贸n electoral, el mayor porcentaje desde 1998: "La expectativa que ha despertado este proceso electoral en la poblaci贸n se refleja en el hecho de haber batido el r茅cord hist贸rico de participaci贸n ciudadana. Es algo meritorio, porque implica un cambio de 茅poca en los procesos electorales colombianos".Mendoza tambi茅n observ贸 que los dos contendientes que llegaron a la segunda vuelta, Petro y Hern谩ndez, no representan a los partidos que hist贸ricamente se turnaron en la presidencia de Colombia.El parlamentario, quien es soci贸logo de profesi贸n, detect贸 que en los 煤ltimos tres a帽os emergieron "fuerzas de organizaciones pol铆ticas distintas a los partidos tradicionales".Para Mendoza, esto "se conecta con la manera en que en los a帽os anteriores Colombia cultiv贸 una metodolog铆a de democracia participativa a partir de las calles, no solamente a partir de las urnas".Un v铆nculo m谩s cercano entre Bolivia y ColombiaEn Bolivia, el diputado Gualberto Arispe, presidente de esta bancada del MAS, envi贸 a trav茅s de Sputnik "nuestra felicitaci贸n al presidente electo Gustavo Petro, quien representa a la izquierda colombiana que hist贸ricamente luch贸".Consider贸 que tanto Petro como la vicepresidenta M谩rquez "hacen una dupla que representa al pueblo en su conjunto. El d铆a de ayer han tenido una victoria grande frente a su oponente, que expresaba todo el sentir de la derecha recalcitrante de Colombia".Para el diputado, la presidencia de Petro ayudar谩 a afianzar el v铆nculo entre Bolivia y Colombia: "A partir de su asunci贸n, en agosto, con seguridad vamos a tener una relaci贸n importante. As铆 la integraci贸n latinoamericana avanza a paso firme".Arispe record贸 que a principios de 2000 la mayor铆a de los pa铆ses de la regi贸n ten铆an gobiernos progresistas. "Esa primera ola de presidentes progresistas y revolucionarios han tenido su resultado en toda Am茅rica Latina, al sacar de la extrema pobreza a millones de hermanos y hermanas", evalu贸.Y advirti贸 que "esta es la segunda ola de Gobiernos de izquierda. Y seguramente vamos a seguir teniendo triunfos, por ejemplo en Brasil", el pr贸ximo 2 de octubre, con el expresidente Luis In谩cio Lula Da Silva ( 2003-2011) como candidato favorito.Una fiestaLupe P茅rez, integrante del Colectivo Rebeld铆a, describi贸 al triunfo de Petro y M谩rquez como "una fiesta, una victoria con un significado important铆simo para toda regi贸n latinoamericana y caribe帽a", dijo a Sputnik.Y repuso: "En realidad, es una victoria para todos los pueblos del mundo que tienen una agenda com煤n por la justicia social, por la vida".Sobre la vicepresidenta electa, sostuvo que "es maravilloso que tenga ese rango una mujer afrodescendiente, una mujer feminista, que abraza las causas de la vida, del cuidado de la Madre Tierra, del cuidado de las mujeres, de las poblaciones diversas"."Es una victoria feminista, anticolonial, antirracista. Quienes han apoyado a Petro y Francia pertenecen a una juventud con la cabeza bien puesta, con sue帽os que realmente enaltecen la utop铆a y la esperanza", agreg贸.P茅rez consider贸 que se debe creer en la palabra "esperanza", a pesar de que haya sido tan manoseada. "Tanto se ha hablado de la esperanza durante la campa帽a, la escuchamos tantas veces, pero tambi茅n es lo que deben tener los j贸venes que luchan por un mundo que sea vivible".Un v铆nculo m谩s cercano entre Bolivia y ColombiaColombia es uno de los pa铆ses de la regi贸n con mayor injerencia de EEUU. Esto se manifiesta en la cantidad de bases militares en territorio colombiano, que oficialmente son siete, aunque ser铆an m谩s."Tenemos informaci贸n de que hay m谩s de 30 bases militares de EEUU instaladas en Colombia", coment贸 el diputado Arispe.Ante una influencia tan fuerte, "de entrada no ser谩 f谩cil generar un cambio. Pero Petro es un presidente electo y, como tal, deber谩 tomar decisiones que con seguridad va a asumir. Con la decisi贸n soberana tomada ayer, estamos seguros de que las cosas van a cambiar en Colombia".Por su parte, P茅rez analiz贸 que Colombia tiene por delante "una tarea muy dif铆cil, pero a veces se logra ganar, como pas贸 en Bolivia y otros lugares".P茅rez indic贸 que el Gobierno de EEUU "no se va a quedar tranquilo. Va a intentar debilitar al Gobierno de Petro. Por eso se va a requerir de capacidad colectiva, de una unidad muy fuerte. Conseguir la victoria fue dif铆cil, pero lo que queda por delante es m谩s complicado".

