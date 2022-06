https://mundo.sputniknews.com/20220620/asteroide-o-planeta-muerto-un-mapa-detallado-de-psyche-genera-un-nuevo-debate-astronomico-1127061950.html

¿Asteroide o planeta muerto? Un mapa detallado de Psyche genera un nuevo debate astronómico

¿Asteroide o planeta muerto? Un mapa detallado de Psyche genera un nuevo debate astronómico

Un grupo de científicos presentó el mapa mejor detallado de Psyche, un asteroide rico en metal y roca. Los especialistas sospechan que este cuerpo espacial...

сiеnсiа y tесnоlоgíа

🪐 astronomía

nasa

chile

La investigación del asteroide Psyche es difícil porque se encuentra muy lejos de la Tierra, entre Marte y Júpiter. Pero el mapa detallado, logrado gracias a los telescopios ubicados en el norte de Chile y publicado en Journal of Geophysical Research: Planets, permite explorar su superficie con más precisión.En particular, se reveló que el asteroide es similar a un núcleo de un planeta primitivo. Sus áreas rocosas parecen los vestigios de un manto antiguo y forman una superficie muy parecida a la de la Tierra y Marte. Los cráteres contienen material metálico, esto respalda la idea propuesta por estudios previos que indican que el asteroide pudo haber experimentado erupciones tempranas de lava metálica a medida que se enfriaba su antiguo núcleo."La superficie de Psyche es muy heterogénea (...) Los asteroides ricos en metales son mundos interesantes y enigmáticos. Es otra razón para esperar que la misión Psyche vaya al asteroide", explicó el autor principal del estudio y miembro posdoctoral de Crosby del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Saverio Cambioni.Una de las pocas probabilidades de explorar con más detalle el asteroide es usar telescopios potentes, como el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array que está situado en el norte de Chile. Este grupo de telescopios permitiría no solo observar Psyche sino también marcar los cambios de superficie analizando con ondas infrarrojas.Sin embargo, esta no es la única forma de investigar la superficie de Psyche. En 2018, la NASA anunció el lanzamiento de una sonda a este asteroide y si obtiene nuevos datos puede ayudar a precisar la composición de la superficie de Psyche."Uno de los objetivos principales de la misión Psyche es estudiar la composición de la superficie del asteroide utilizando su espectrómetro de rayos gamma y neutrones y un generador de imágenes en color. Por lo tanto, la posible presencia de heterogeneidades en la composición es algo que el equipo científico de Psyche está ansioso por estudiar", indica la científica y coinvestigadora de la misión Psyche, Simone Marchi.Psyche ha despertado gran interés en los científicos por mucho tiempo, ya que es un cuerpo perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por Annibale de Gasparis en 1852. Esta zona de nuestro sistema solar se cree que puede ser el cementerio de un protoplaneta que nunca llegó a formarse.

chile

