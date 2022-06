Alemania negocia con Polonia y Rumanía las opciones para desbloquear el grano de Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220620/alemania-negocia-con-polonia-y-rumania-las-opciones-para-desbloquear-el-grano-de-ucrania-1127017712.html

MOSCÚ (Sputnik) — Alemania mantiene conversaciones con Polonia y Rumanía para ver si podrían ayudar a la exportación de cereales desde Ucrania por ferrocarril... 20.06.2022, Sputnik Mundo

Durante una comparecencia ante los medios en Luxemburgo, donde se celebra este lunes el Consejo de Exteriores de la Unión Europea, Baerbock afirmó que el asunto es "objeto de intensas negociaciones" y que es necesario "explorar diversas opciones" porque "los desafíos son enormes".Baerbock mencionó en particular a "los países vecinos [de Ucrania], a saber, Polonia y Rumanía"."Claro que, a la larga, no podremos sacar todo el grano, pero si logramos liberar solo una parte, en varias rutas, ayudará a enfrentar este desafío global", agregó.El titular de Agricultura ucraniano, Nikolái Solski, dijo a mediados de mayo pasado que la exportación de cereales desde el país se vio paralizada debido al bloqueo naval por parte de Rusia. Antes del 24 de febrero, según el ministro, Ucrania exportaba unos cinco millones de toneladas de granos al mes por vía marítima, volumen que se redujo a unas 200.000 toneladas en marzo. Como resultado, más de 20 millones de toneladas de cereales y otros cultivos quedaron sin acceso a los mercados internacionales, dijo.Rusia niega poner obstáculos a la exportación de cereales desde Ucrania, a la que acusa de haber instalado minas navales en sus puertos. Además, argumenta que las sanciones unilaterales impuestas contra Rusia causaron cortes en las cadenas de suministro y en los flujos de finanzas internacionales.El presidente ruso, Vladímir Putin, reiteró la semana pasada que Rusia no bloquea el suministro de cereales desde Ucrania y que existen al menos cinco o seis opciones para exportarlos.

